Ρέμπελ Γουίλσον: Ισχυρίζεται ότι μπορεί να ζήσει μόνο με 600 θερμίδες την ημέρα

Η Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για την απώλεια βάρους της όλα αυτά τα χρόνια, υποστήριξε ότι δεν χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα τόσες θερμίδες όσες πιστεύουμε.

«Ήμουν μόλις σε ένα πρόγραμμα όπου έμαθα για το φαγητό και μας δίδαξαν ότι δεν χρειάζεσαι πραγματικά τόσες θερμίδες όσες νομίζεις», δήλωσε η 43χρονη ηθοποιός στη Daily Mail, σε ένα πάρτι για την παρουσίαση της εφαρμογής γνωριμιών Fluid, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Όπως εξήγησε, πρόσφατα βρέθηκε σε ένα σπα στην Αυστρία, για μια εβδομάδα, όπου έμαθε ότι «βασικά χρειάζεσαι μόνο περίπου 600 θερμίδες την ημέρα», σε αντίθεση με «1.500 ή 2.000».

Αν και παραδέχτηκε ότι η ιδέα «μπορεί να ακούγεται τρελή» σε κάποιους, πρόσθεσε ωστόσο πως πιστεύει ότι «το σώμα δεν χρειάζεται πολλές θερμίδες, ειδικά όταν προσπαθείς να αποτοξινωθείς».

«Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να τρως πολύ... αλλά αν τρως σωστά και μικρές μερίδες, θα είσαι μια χαρά», πρόσθεσε.

Η Ρέμπελ Γουίλσον δεν διευκρίνισε βέβαια αν η ίδια ακολούθησε πρόγραμμα διατροφής με χαμηλές θερμίδες όσο βρισκόταν στο συγκεκριμένο κέντρο σπα, ωστόσο έσπευσε να τονίσει οι συμβουλές «δεν προορίζονται για καθημερινή ρουτίνα».

«Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι είναι κολλημένοι σε ένα γραφείο ή στο αυτοκίνητό τους και τείνουν να πεινάνε», συνέχισε. «Θέλουν να φάνε επειδή έτσι αντιμετωπίζουν το άγχος ή είναι μια συνήθεια».

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία έχει χάσει περισσότερα από 30 κιλά τα τελευταία χρόνια, συνέχισε λέγοντας ότι έχει πάρει βάρος από τότε που απέκτησε την κόρη της, Ρόις μέσω παρένθετης μητέρας τον Νοέμβριο του 2022.

«Πλέον δεν μπορώ να πηγαίνω στο γυμναστήριο όσο συχνά πήγαινα- απλά δεν γυμνάζομαι τόσο πολύ, οπότε αυτό με έχει καθυστερήσει», εξήγησε η Ρέμπελ Γουίλσον, κατηγορώντας επίσης την «έλλειψη ύπνου» και την «αλλαγή του τρόπου ζωής».

Ενώ η αρραβωνιαστικιά της, Ραμόνα Αγκρούμα, πήρε επίσης βάρος μετά το μωρό, κατάφερε να χάσει τα επιπλέον κιλά αρκετά γρήγορα. «Εγώ δεν μπόρεσα να χάσω το βάρος τόσο γρήγορα», λέει.

Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του μέσω Instagram τον Ιούνιο του 2022 και αρραβωνιάστηκε στη Disneyland μετά από λιγότερο από ένα χρόνο σχέσης, αλλά η Ρέμπελ Γουίλσον είπε στο Page Six ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να σχεδιάζουν τον γάμο τους.