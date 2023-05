Πυροβολισμοί στο Βελιγράδι- Οκτώ μαθητές νεκροί από επίθεση 14χρονου σε σχολείο

Οκτώ μαθητές είναι νεκροί μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στο Βελιγράδι.

Το πρωί ένα 14χρονο αγόρι εισέβαλε σε σχολείο στο Βελιγράδι και πυροβόλησε θανάσιμα τον φρουρό ασφαλείας, ο οποίος επιχείρησε να τον εμποδίσει να μπει στο σχολείο.

Στη συνέχεια άνοιξε πυρ κατά μιας δασκάλας και μαθητών του σχολείου. Νεκροί είναι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, είναι οκτώ μαθητές. Η αστυνομία φαίνεται πως βρήκε μέσα στο σχολείο έναν σάκο που περιείχε ακόμα ένα όπλο και βόμβες μολότοφ.

Ο δρ Marko Ercegovac, διευθυντής του Κέντρου Επειγόντων Περιστατικών στο Βελιγράδι, είπε ότι μία δασκάλα και τρεις μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο 14χρονος μαθητής συνελήφθη από την αστυνομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 14χρονος φέρεται να πυροβόλησε με το όπλο του πατέρα του.

Πλάνα από τα τοπικά μέσα έδειξαν τον πανικό που δημιουργήθηκε μετά τους πυροβολισμούς με πλήθος γονιών και κηδεμόνων να έχουν συγκεντρωθεί έντρομοι έξω από το σχολείο.

Αξιωματικοί με αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο μετά τους πυροβολισμούς γύρω στις 8:40 το πρωί (τοπική ώρα).

Περιστατικά με μαζικούς πυροβολισμούς είναι σχετικά σπάνια στη Σερβία, η οποία έχει πολύ αυστηρούς νόμους για τα όπλα.

