Πυροβολισμοί στην Αυστραλία: 60χρονος ομογενής τραυμάτισε 16 ανθρώπους - Πυροβολούσε επί δύο ώρες

Ένα περιστατικό που πάγωσε το Σίδνεϊ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Κρόιντον Παρκ, όταν ένας 60χρονος ομογενής, ο Αρτέμιος Μίντζας, φέρεται να πυροβόλησε αδιακρίτως εναντίον πολιτών και αστυνομικών, σε μια πολιορκία που κράτησε σχεδόν δύο ώρες.

Το περιστατικό των πυροβολισμών στην Αυστραλία από τον ομογενή Μίντζα άφησε πίσω του τουλάχιστον 16 τραυματίες και προκάλεσε πανικό στην κοινότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Μίντζας άνοιξε πυρ από το σπίτι του γύρω στις 7:45 μ.μ., χρησιμοποιώντας ένα όπλο διαμετρήματος 30 χλστ., χωρίς να διαθέτει άδεια κατοχής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν δεκάδες πυρά, ενώ διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί βρέθηκαν στο στόχαστρο του ενόπλου.

Αυστραλία: Χάος από τους πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού: άνθρωποι που έτρεχαν να σωθούν, σειρήνες να ηχούν και την αστυνομία να αποκλείει δρόμους γύρω από την περιοχή. Μετά από περίπου δύο ώρες, οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εισβάλουν στο σπίτι και να συλλάβουν τον 60χρονο, ο οποίος έφερε τραύματα στο πρόσωπο από τα σπασμένα τζάμια.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Στίβεν Πάρι δήλωσε πως «είναι θαύμα που κανείς δεν έχασε τη ζωή του». Όπως είπε, στα 35 χρόνια υπηρεσίας του, έχει δει ελάχιστα περιστατικά τέτοιας αγριότητας, ειδικά όταν δεν υπήρχε κανένα προφανές κίνητρο.

Αυστραλία: Μετά τους πυροβολισμούς, το μυστήριο με τους δύο δικηγόρους

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή στο δικαστήριο Burwood, όπου ο Μίντζας εμφανίστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αποκαλύφθηκε ότι είχε δώσει εντολές σε δύο διαφορετικούς δικηγόρους, προκαλώντας σύγχυση στην αίθουσα. Μετά από σύντομη ένταση, ο κατηγορούμενος δήλωσε πως θα εκπροσωπηθεί από τη δικηγόρο Ντίμφνα Χόκινς, λέγοντας απλά: «Συγγνώμη γι’ αυτό».

Η δικηγόρος του δήλωσε στους δημοσιογράφους πως «ο πελάτης της είναι καλά», ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για οκτώ εβδομάδες, με τον Μίντζα να παραμένει υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες στον ομογενή Μίντζα

Ο 60χρονος αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 18 για απόπειρα δολοφονίας, καθώς και για κατοχή μη καταγεγραμμένου όπλου, επικίνδυνη χρήση πυροβόλου όπλου και πρόκληση κινδύνου σε ανθρώπινες ζωές. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 3 Δεκεμβρίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας ούτε εμπλοκή με ναρκωτικά ή αλκοόλ. Το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση παραμένει άγνωστο, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά και ανεξήγητα της τελευταίας δεκαετίας στην Αυστραλία.

Με πληροφορίες από ABC, SkyNews