Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη -Πληροφορίες για θύματα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα.

Σύμφωνα με δανέζικα μέσα, το συμβάν σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο του Field στο Amager και όπως αναφέρει η αστυνομία αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν βαριά ένοπλοι αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου. Όπως αναφέρουν, προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ταυτότητά του. Είμαστε παρόντες στο Fields. Θα ενημερώσουμε εδώ μόλις έχουμε νεότερα.

Μάρτυρας αναφέρει ότι ήταν με τα παιδιά του σε μαγαζί ρούχων όταν άκουσαν «τρία ή τέσσερα μπαμ. Πραγματικά δυνατά. Τότε, κόσμος φώναζε "πυροβολισμοί, πυροβολισμοί"».

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD