Πύρινη λαίλαπα σαρώνει το Τέξας - Η φωτιά έκανε στάχτη πάνω από 4.300.000 στρέμματα

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της ανεξέλεγκτής φωτιάς που σαρώνει το Τέξας και μέχρι στιγμής έχει κάνει στάχτη πάνω από 4.300.000 στρέμματα γης.

Από τη φωτιά που επίκεντρό της είναι το «Σμόουκχαους Κρικ», μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ την ώρα αυτή εξαπλώνεται προς το βόρειο τμήμα της πολιτείας με έκταση μεγαλύτερη από αυτήν ολόκληρης της Γαλλίας. Στο πέρασμά της έχει κάψει εδάφη και στη γειτονική Οκλαχόμα με τους πυροσβέστες να μην μπορούν να ελέγξουν την καταστροφή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών του Τέξας υπάρχουν έξι μεγάλα χωριστά ενεργά μέτωπα και τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους ήταν μία 83χρονη που κάηκε το σπίτι της στην πόλη Στίνετ και μια 44χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε όταν το φορτηγό, το οποίο οδηγούσε, περικυκλώθηκε από τις φλόγες στο Σμόουκχαους Κρικ και τελικά κατέληξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πυρκαγιές συμμετέχουν 500 ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί, πέρα από τους πυροσβέστες της πολιτείας. «Ζήτησα από την ομάδα μου να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι κοινοτήτων που απειλούνται από αυτές τις πυρκαγιές», είπε υποσχόμενος ομοσπονδιακή βοήθεια και επικρίνοντας παράλληλα όσους αρνούνται την κλιματική αλλαγή.

Texas, US, is facing the largest wildfire in the state's history. Fire has scorched an area of nearly 4,400 sq km. Just 3% has been contained so far.



Authorities have not said what ignited the fires. Strong winds and warm temperatures have fed it.https://t.co/kZp3EercLo pic.twitter.com/0FQlBqKbDJ