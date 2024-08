Πύραυλος εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στο νέο διαστημικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου

Μια εταιρεία πυραυλικής τεχνολογίας δεσμεύτηκε να επανέλθει στις κανονικές της δραστηριότητες «το συντομότερο δυνατό» μετά από μια έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής στο νέο διαστημικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου στις Σέτλαντ.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από τη γερμανική εταιρεία Rocket Factory Augsburg (RFA), η οποία ελπίζει να πραγματοποιήσει την πρώτη κάθετη εκτόξευση πυραύλου από το Ηνωμένο Βασίλειο σε τροχιά.

Η δοκιμή με εννέα κινητήρες, η οποία έγινε τη Δευτέρα στο διαστημικό κέντρο SaxaVord στο νησί Unst, ήταν μία από τις δοκιμές που έπρεπε να γίνουν πριν την εκτόξευση.

Η RFA ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. «Η πλατφόρμα εκτόξευσης έχει διασωθεί και είναι ασφαλής, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και οποιοσδήποτε άμεσος κίνδυνος έχει εξαλειφθεί». Η RFA, με έδρα το Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας, δήλωσε ότι συνεργάζεται με το διαστημικό κέντρο και τις αρχές για να βρεθεί η αιτία της αποτυχίας.

