Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση τρένων: «Το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα»

Πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου είναι το δυστύχημα με τα τρένα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

Guardian, BBC, Reuters, CNN, Skynews και άλλα φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους το μοιραίο δυστύχημα, αναφέροντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.

«Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν από σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα», αναφέρει ο Guardian στην αρχική του σελίδα.

«Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 32 άνθρωποι και να τραυματιστούν 85. Τα αίτια του πιο θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες παρέμειναν ασαφή», γράφει το Reuters.

«Επιβατική αμαξοστοιχία στην Ελλάδα που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία σε ένα πύρινο ναυάγιο στο βόρειο τμήμα της χώρας», αναφέρει το AP.

«Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από την σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα», γράφει στην πρώτη σελίδα το BBC.

Τweets για το πολύνεκρο δυστύχημα

