Προσγείωση-θρίλερ στο Μαϊάμι: Αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες - «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Τρία άτομα νοσηλεύονται με ελαφρύς τραυματισμούς ύστερα από την προσγείωση-θρίλερ αεροσκάφους της Red Air στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Η πτήση είχε απογειωθεί από το Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας και αναμενόταν να φτάσει στις ΗΠΑ στις 17:30 αλλά το σύστημα προσγείωσης κατέρρευσε και ξέσπασε φωτιά.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ενημέρωσε πως στην πτήση επέβαιναν 126 άτομα και τρεις χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Η Red Air ανέφερε πως ήταν 130 οι επιβάτες και 10 τα μέλη του προσωπικού. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια από τις δύο πλευρές έδωσε τον σωστό αριθμό.

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, είδαν το φτερό του αεροπλάνου να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, είπε η Erika Benitez, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα και έγινε ενδελεχής έρευνα του χώρου για να επιβεβαιωθεί ότι είχαν αποχωρήσει όλοι οι επιβαίνοντες.

Έγινε και προσπάθεια να σταματήσει η διαρροή καυσίμων από το αεροσκάφος, που απειλούσε να λάβει η φωτιά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η εταιρεία σημείωσε πως το αεροσκάφος «είχε τεχνικά προβλήματα κατά την προσγείωση», αλλά δεν παρείχε περισσότερες πληροφορίες.

«Εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους» ανέφερε, επίσης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα McDonnell Douglas MD-82 και θα στείλει ομάδα ερευνητών στον τόπο του συμβάντος. Το Ινστιτούτο Πολιτικής Αεροπορίας της Δομινικανής Δημοκρατίας διεξάγει, επίσης, έρευνα και συνεργάζεται με τις αρχές του Μαϊάμι, δήλωσε η Red Air.

🚨#BREAKING: Aircraft catches fire as its landing gear collapsed



📌#Miami l #Florida



Multiple Emergency crews are currently at the scene as Red Air aircraft catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport All passengers been evacuated pic.twitter.com/3D8Ioak9kn