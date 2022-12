Προσφορά 1 εκατ. δολ. για τον μανδύα που φόρεσε ο Λιονέλ Μέσι μετά το θρίαμβο της Αργεντινής

Δικηγόρος προσέφερε στον Λιονέλ Μέσι 1 εκατομμύριο δολάρια για bisht που φορούσε όταν σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ahmed Al Barwani, δικηγόρος και μέλος του κοινοβουλίου στο Ομάν, έκανε την τεράστια προσφορά με την ελπίδα να αποκτήσει το ιστορικής σημασίας ρούχο για τη Μέση Ανατολή, αναφέρει η Sun.

Με ανάρτηση στο Twitter δήλωσε: Από το Σουλτανάτο του Ομάν σας συγχαίρω για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ 2022. Το αραβικό bisht είναι ένα σύμβολο ιπποτισμού και σοφίας. Σας προσφέρω ένα εκατομμύριο δολάρια (829.000 λίρες) σε αντάλλαγμα για αυτό το bisht.

Το bisht, το οποίο είναι η ρόμπα που φορέθηκε στον Μέσι λίγο πριν σηκώσει το Jτρόπαιο είναι ένας παραδοσιακός ανδρικός μανδύας στον αραβικό κόσμο που συχνά φορούν άτομα υψηλού κύρους. Το να φοράει κανείς ένα bisht προορίζεται για ειδικές περιστάσεις και θεωρείται ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού. Ωστόσο η ενδυμασία αυτή στον τελικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αλ Μπαρουανί, δεν θέλει τον «μανδύα» προς ιδίαν χρήση, αλλά όπως διευκρίνισε: «Θα παρουσιασθεί για να τιμήσει αυτήν την υπερήφανη στιγμή και για να μας βοηθήσει να την ξαναζήσουμε. Αλλά και για να μας υπενθυμίσει ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Για να δούμε εάν αυτό το αίτημα θα απαντηθεί από τον Αργεντινό».

