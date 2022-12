Με τι έντυσαν τον Μέσι; «Ντέρμπι» στα social media για το Bisht που του φόρεσε ο Εμίρης του Κατάρ

Ένα στιγμιότυπο από τη βράβευση του Λιονέλ Μέσι, μετά τον χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, υπήρξε αφορμή για έναν νέο γύρο σχολίων στα διεθνή social media, σχετικά με την αραβική ενδυμασία που φόρεσαν πάνω από τα αθλητικά ρούχα του σούπερ σταρ.

Η κίνηση με την μαύρη κάπα δίχασε την παγκόσμια φίλαθλη κοινότητα ανάμεσα σε εκείνους, οι οποίοι το είδαν ως χειρονομία σεβασμού και σε όσους αντίθετα διέκριναν μια «ηγεμονική» κίνηση.

Πριν πάρει στα χέρια του το τρόπαιο ο Λιονέλ Μέσι στάθηκε μπροστά στον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος του φόρεσε το λεγόμενο Bisht πάνω από τη φανέλα της Αργεντινής. Από την στιγμή που ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής σήκωσε έτσι το κύπελλο φορώντας το παραδοσιακό ένδυμα του Κατάρ άρχισαν οι συζητήσεις στα social media.

Οι μεν το είδαν ως μια πράξη σεβασμού για τον παίκτη και οι δε την υποδέχτηκαν ως μια χειρονομία αλαζονείας. Το ένδυμα που φόρεσε ο Μέσι είναι ένα Bisht, δηλαδή ένας παραδοσιακός μανδύας του Περσικού Κόλπου – τυπικά ανδρικός – που συμβολίζει το κύρος, τα δικαιώματα και τον πλούτο. Στην πραγματικότητα, επιφανείς άνδρες στο Κατάρ το φορούν συνήθως.

Ο πρώην αμυντικός της Αργεντινής Πάμπλο Ζαμπαλέτα σχολίασε: «Απλώς αναρωτιέμαι, γιατί; Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει». Όπως και ο Άγγλος βετεράνος σταρ Άλαν Σίρερ : «Ούτε εγώ πίστευα ότι ο Ινφαντίνο θα τον άφηνε να το κάνει».

Και ακόμη και στα social media, το κοινό είναι διχασμένο. «Αναίσχυντα, το Κατάρ το παράκανε σε μια τέτοια εποχή», γράφει ένας χρήστης. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που το βλέπουν ως χειρονομία σεβασμού. «Το Bisht το φορούν οι πολεμιστές μετά από μια νίκη. Ο βασιλιάς του Κατάρ ήθελε να τιμήσει τον Μέσι», γράφει ένας άλλος.

Οι αντιδρώντες κατηγορούν τον Εμίρη ότι «ανάγκασε τον ισχυρότερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο να υποβληθεί σε μια συμβολική κίνηση που προφανώς δεν είχε συμφωνηθεί, με μοναδικό σκοπό να δείξει την αποτελεσματική του ισχύ στο ποδόσφαιρο και στην παγκόσμια οικονομία».

Αυτό που εξοργίζει τους χρήστες είναι ότι όπως διατείνονται καλύπτοντας τη φανέλα της Αργεντινής το Κατάρ θέλησε να στείλει ένα οικονομικοπολιτικό μήνυμα.

Και πάμε στο μόνιμο ερώτημα: Μαραντόνα ή Μέσι

Και βέβαια δεν έλειψε από το χορό της κόντρας και το μόνιμο ερώτημα: «Μαραντόνα ή Μέσι;» Την αντισυμβατικότητα του Μαραντόνα υπενθύμισαν πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι αντιπαραβάλλοντάς την με την συγκατάβαση-αν όχι υπακοή- του Μέσι.

Θύμισαν πως ο Μαραντόνα υπήρξε ένθερμος επικριτής της FIFA και ενάντια στην εξουσία, πληρώνοντας μάλιστα ακριβά την πεισματική και αντιδραστική στάση του. Αντίθετα ο Μέσι σύμφωνα με τους επικριτές έχει συμβιβαστεί.

Messi’s black cloak is called a 'Beshth'. Arabian warriors wore it after a victory. It’s also worn by the royal family. King of Qatar honoured Messi as a sign of respect. Signifying Messi as a warrior who won for his country Argentina pic.twitter.com/TMStG6mo57