Επίθεση κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, εξαπολύει η Τουρκία με αφορμή δηλώσεις της στην εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του σχεδίου ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς», σημειώνοντας πως «η Ελλάδα επιχείρησε να εισβάλει στην Ανατολία και ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ειδικά εναντίον αθώων πολιτών στην περιοχή της Δυτικής Ανατολίας».

Η Τουρκία με αφορμή την ομιλία Σακελλαροπούλου αναφέρεται σε ψευδείς κατηγορίες που τορπιλίζουν τα βήματα για τη δημιουργία ενός ειλικρινούς και έντιμου περιβάλλοντος διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών, καλώντας την Ελλάδα σε εποικοδομητική κατανόηση.

«Τέτοιες δηλώσεις και συμπεριφορές είναι ασυμβίβαστες με την ευθύνη που οφείλουν να επιδεικνύουν κρατικοί λειτουργοί. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τη γείτονά μας Ελλάδα, για άλλη μια φορά, σε κοινή λογική και εποικοδομητική προσέγγιση» καταλήγει η ανακοίνωση.

Press Release Regarding Baseless Claims and Remarks Expressed by Katerina Sakelloropoulou, President of Greece, on Our Recent History https://t.co/4RLTrH2ssG pic.twitter.com/jO4mM4HrBO