Πρώην υπάλληλοι και «κουνελάκια» του Playboy υπερασπίζονται τον Χιου Χέφνερ: «Ο πιο ευγενικός άντρας»

Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν στο παρελθόν σχέσεις με το Playboy έσπευσαν να υπερασπιστούν δημοσίως τον Χιου Χέφνερ.

Σε ανοιχτή επιστολή στο περιοδικό People, εκατοντάδες πρώην «κουνελάκια» του Playboy, συμπαίκτες, πρώην σύντροφοι και υπάλληλοι καταγγέλλουν το ντοκιμαντέρ «Secrets of Playboy» του A&E και τις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον του Χέφνερ, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 91 ετών.

Η ανοιχτή επιστολή έρχεται στον απόηχο ενός ντοκιμαντέρ, που εξετάζει τις «σκοτεινές πλευρές» και τις «κρυμμένες πραγματικότητες» πίσω από την αυτοκρατορία του Χέφνερ, η οποία χτιζόταν επί δεκαετίες γύρω από το περιοδικό, ένα διεθνές δίκτυο Playboy Clubs, προϊόντα με το trademark και πολλά άλλα.

«Υπογράφουμε για να στηρίξουμε τον Χιου Χέφνερ. Από όσα γνωρίζουμε για τον Χεφ, ήταν ένας άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, εξαιρετική ευγένεια και αφοσίωση στην ελεύθερη σκέψη», αναφέρει η επιστολή. «Ο χρόνος μας στο Playboy του Χιου Χέφνερ και στις θυγατρικές του οργανισμού παραμένει μια περίοδος που όλοι αγαπάμε. Υπογράφω με περηφάνια αυτή την επιστολή ως αναγνώριση του χαρακτήρα του Χιου Χέφνερ εν μέσω αβάσιμων ισχυρισμών στην εκπομπή του A&E».

Μετά τη δημοσίευση της επιστολής, εκπρόσωπος του τηλεοπτικού δικτύου A&E δήλωσε: «Οι ιστορίες στο "Secrets of Playboy" είναι προσωπικές εμπειρίες συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ και αξίζουν να ειπωθούν παρά το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για κάποιους να τις ακούσουν. Υπογραφές σε μια επιστολή ή μια διαφορετική εμπειρία με τον κ. Χέφνερ ή την κουλτούρα του Playboy, δεν αναιρούν τις εμπειρίες όσων βγει για να μοιραστούν την αλήθεια τους στην εκπομπή και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να φέρνουμε τέτοιες ιστορίες στο φως».

Πολλές από τις γυναίκες που υπέγραψαν την επιστολή εξέδωσαν επίσης προσωπικές δηλώσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς στα ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένων των Κίμπερλι Χέφνερ, Ρενέ «Σλόαν» Μπάιο, Μπάρμπαρα Χέντεν και Τζόι Τζέιμισον.

«Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία, αλλά κανείς δεν πρέπει ξαναγράφει την αλήθεια σε βάρος κάποιου άλλου», γράφει η Κίμπερλι Χέφνερ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Χιου για 21 χρόνια από το 1989 μέχρι το 2010.

«Αυτό που μάλλον διαφεύγει σε όσες μιλούν τώρα ανοιχτά, είναι ότι υπήρχαν πολλές από εμάς όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν επίσης μαζί τους. Λυπάμαι, κυρίως, που τέτοιες ιστορίες απομακρύνουν το φως από αληθινά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και ελπίζω με τον καιρό όσοι λένε ψέματα για να δυσφημήσουν τον Χεφ θα βρουν ειρήνη στη ζωή τους», προσθέτει η Κίμπερλι.

Η Μπάιο -μια από τις συντρόφους του Χιου Χέφνερ μετά τον χωρισμό του από τη Κίμπερλι το 1998, που έζησε στην έπαυλη του Playboy με την Χόλι Μάντισον το διάστημα 2001-03— υπερασπίστηκε επίσης τον ιδρυτή του Playboy.

«Ήμουν εκεί καθώς η Χόλι είχε μόλις μετακομίσει πριν από μένα. Ήμουν εκεί όταν μετέφερε τα πράγματά της στην κρεβατοκάμαρα του Χεφ. Η Χόλι λαχταρούσε διακαώς να γίνει η #1 φιλενάδα», αναφέρει για την Μάντισον, η οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Χέφνερ την κακομεταχειρίστηκε ενώ έβγαιναν από το 2001 έως το 2008.

Η Baio είχε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν στον Μάντισον σε μια ανάρτηση στο Facebook.

«Επέλεξες να μείνεις εκεί. Επέλεξες να ποζάρεις γυμνή. Επέλεξες να κάνεις ένα ριάλιτι. Επέλεξες επίσης να γράψεις βιβλίο. Ποτέ δεν έγραψα βιβλίο για να γεμίσω τις τσέπες μου με χρήματα. Προχώρησα χωρίς να καταδικάσω τον Χεφ, το προσωπικό, τους φίλους του ή οποιοδήποτε από τα άλλα κορίτσια που έζησαν εκεί όσο ήμουν», έγραψε.

«Αν είσαι τόσο θιγμένη, δώσε πίσω τα 1.000 δολάρια μετρητά που σου έδινε ο Χεφ κάθε εβδομάδα για επτά χρόνια όσο ζούσες εκεί. Μαζί με υγειονομική περίθαλψη, αυτοκίνητο(α), ασφάλεια αυτοκινήτου, αμαξάκι του γκολφ, εβδομαδιαίες επισκέψεις στο κομμωτήριο, εβδομαδιαίο επίδομα για ρούχα, εβδομαδιαία μακιγιέρ και όλα τα μετρητά για την πλαστική χειρουργική, το δωμάτιο και τη διατροφή με υπηρεσία μπάτλερ, καμαριέρας και κορυφαία σκυλιά. Χόλι, δώστα όλα πίσω (στα παιδιά του) ή σκάσε».

Μαζί με την υπογραφή της επιστολής, η Χέντεν, πρώην «κουνελάκι» στα Playboy Clubs από το 1972-74 και τακτικός θαμώνας της έπαυλης στη δεκαετία του '70 και του '80, γράφει: «Συνάντησα τον Χεφ αρκετές φορές και κάναμε παρέα στο Playboy Mansion στο Λος Άντζελες. Ο στενός κύκλος του ήξερε ότι ο Χεφ δεν είχε καμία προσδοκία από κανέναν».

«Ο Χεφ ήταν πάντα ο πιο ευγενικός άντρας και αντιμετώπιζε κάθε κουνελάκι με απόλυτο σεβασμό. Φερόταν σε καθεμία από εμάς σαν να ήμασταν σταρ. Τον αγαπώ. Άλλαξε ζωές προς το καλύτερο! Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων», πρόσθεσε η Τζέιμισον, πρώην υπάλληλος της Playboy Enterprises από το 1969 έως το 1975.

Η ανοιχτή επιστολή δεν είναι η πρώτη φορά που φίλοι του Χέφνερ και άλλοι από το παρελθόν του σπεύδουν να τον υπερασπιστούν. Ο γιος του, Κούπερ Χέφνερ, είχε τοποθετηθεί υπέρ του πατέρα του πριν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ.

Δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στο Twitter στις 23 Ιανουαρίου, ο Κούπερ έκανε λόγο για πρόστυχες ιστορίες. «Μερικοί μπορεί να μην εγκρίνουν τη ζωή που διάλεξε ο πατέρας μου, αλλά δεν ήταν ψεύτης. Ήταν ειλικρινής, φύσει γενναιόδωρος και νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους», ανέφερε.

