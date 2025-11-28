ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Χειραγωγήθηκε για να κάνει τη συνέντευξη στο BBC το 1995, ισχυρίζεται δημοσιογράφος

Ο δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως ο παρουσιαστής του BBC «τρόμαξε» την πριγκίπισσα Νταϊάνα, παρουσιάζοντας πλαστά έγγραφα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΤΑΪΑΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BBC Facebook Twitter
Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα / EPA
0

Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα φέρεται να «παγιδεύτηκε» από τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ και «χειραγωγήθηκε» ώστε να δώσει τη διαβόητη συνέντευξη του 1995 στο BBC, μια απόφαση που, σύμφωνα με νέα στοιχεία, άλλαξε την πορεία της ζωής της.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ, σε συνέντευξή του και μέσα από το νέο του βιβλίο Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up, The Betrayal of Princess Diana.

Όπως λέει, ο Μπασίρ «την τρόμαξε, την χειραγώγησε και την έπεισε» για να μιλήσει μπροστά στην κάμερα του Panorama, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικες πληροφορίες για να υπονοήσει ότι παρακολουθείται ακόμη και από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τι ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος

«Αν δεν είχε γίνει αυτό, η ζωή της θα είχε πάρει εντελώς άλλη πορεία. Θα ήταν σήμερα 64 χρονών, με πέντε εγγόνια», είπε ο Γουέμπ, σημειώνοντας ότι η συνέντευξη, όπου η ίδια είπε τη φράση «ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο». οδήγησε την Νταϊάνα να απομακρύνει άτομα που την προστάτευαν, όπως τον ιδιωτικό της γραμματέα Πάτρικ Τζέπσον και τον προσωπικό της οδηγό.

Σύμφωνα με τον Γουέμπ, το BBC γνώριζε ήδη από τότε ότι ο Μπασίρ είχε χρησιμοποιήσει πλαστογραφημένα έγγραφα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, αλλά δεν προχώρησε σε εσωτερική έρευνα. «Αν είχαν κάνει ό,τι έπρεπε, πολλά θα είχαν αποφευχθεί», υποστηρίζει.

Η συζήτηση για το πώς ο Μπασίρ επηρέασε την ψυχολογική κατάσταση της Νταϊάνα έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια, με τον αδελφό της, Τσαρλς Σπένσερ, να δηλώνει ότι εξαπατήθηκε με τρόπο που «οδήγησε την πριγκίπισσα σε έναν καταστροφικό δρόμο».

Η ίδια η ιστορία, όπως λέει ο Γουέμπ, παραμένει «σκληρή, τρομακτική και μοναδική». «Έχω καλύψει πολέμους, τρομοκρατικά χτυπήματα, έχω πάρει συνεντεύξεις από βασιλιάδες. Καμία άλλη υπόθεση δεν θα συζητιέται ακόμη μετά από 500 χρόνια, όπως αυτή της Νταϊάνα».

Με πληροφορίες από OK Magazine

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Η απάτη του BBC την άφησε εκτεθειμένη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε» υποστηρίζει ο αδελφός της

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Η απάτη του BBC την άφησε εκτεθειμένη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε» υποστηρίζει ο αδελφός της

Ο Τσαρλς Σπένσερ μιλά πρώτη φορά ανοιχτά για την περίφημη συνέντευξη Panorama του 1995 και τις τραγικές συνέπειες που θεωρεί ότι είχε στη ζωή της αδελφής του
LIFO NEWSROOM
BBC ΝΤΑΙΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

Διεθνή / Νέο βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1995

Μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΩΤΙΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Διεθνή / Χονγκ Κονγκ: Βίντεο δείχνει τη φωτιά να εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα στους ουρανοξύστες - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Συνελήφθησαν κορυφαία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και σχεδόν 80 χρόνια στην πόλη
LIFO NEWSROOM
 
 