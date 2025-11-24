Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η εξομολόγηση σε φίλη της δέκα ημέρες πριν τον θάνατό της - «Μου είπε ότι μετάνιωσε»

Δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό της, η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, σε μια από τις πιο στενές της φίλες.

Κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών τους στην Ελλάδα, τον Αύγουστο του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα μίλησε στη Ρόζα Μόνκτον, για τη διαβόητη συνέντευξή της στο BBC Panorama το 1995.

«Μου είπε ότι το μετάνιωσε, επειδή πίστευε πως είχε βλάψει τα αγόρια της», λέει σήμερα η Μόνκτον μιλώντας στο περιοδικό People.

Η λύπη της δεν αφορούσε όσα είχε παραδεχτεί στην κάμερα, αλλά το πώς αυτά μπορεί να επηρέασαν τους δύο ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο, σημειώνεται στο δημοσίευμα του People.

Η ειλικρίνεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα — για την απιστία στον γάμο της, τη μάχη της με τη βουλιμία και τη ζωή μέσα στη μοναρχία — προκάλεσε σεισμό στη βασιλική οικογένεια.

Τα τελευταία χρόνια όμως, η προέλευση της συνέντευξης έχει επανεξεταστεί, έπειτα από την έρευνα του 2021 υπό τον λόρδο Ντάισον, η οποία κατέληξε στο ότι ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και εξαπάτησε κόσμο για να αποκτήσει πρόσβαση στην πριγκίπισσα — μια σκευωρία που τα στελέχη του BBC προσπάθησαν αργότερα να αποκρύψουν.

«Ήταν ευάλωτη, και αυτό την έκανε επιρρεπή στον Μπασίρ», λέει η Μόνκτον, προσθέτοντας ότι δεν βοήθησε το γεγονός πως η Νταϊάνα «τα κρατούσε όλα μέσα της». «Της είχε πει ότι δεν μπορούσε να μιλήσει γι’ αυτό. Έκοψε ανθρώπους από τη ζωή της εξαιτίας του», συμπληρώνει.

Ο ερευνητικός δημοσιογράφος Άντι Γουέμπ έχει περάσει σχεδόν 20 χρόνια αποκαλύπτοντας την πλήρη αλήθεια — πρώτα φέρνοντας το θέμα στη δημοσιότητα και τελικά πυροδοτώντας την έρευνα Ντάισον, που, όπως λέει, αγνόησε τη 25ετή συγκάλυψη του BBC.

«Η ζωή της έχασε την ισορροπία της», λέει ο Γουέμπ στο People. «Ήταν χαοτική από τη συνέντευξη μέχρι τον θάνατό της», τονίζει ο ίδιος.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν έμαθε ποτέ την πλήρη αλήθεια πίσω από την εξαπάτηση που καθόρισε την απόφασή της να μιλήσει στον Μπασίρ. Μέχρι τις διακοπές της στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1997, δεν της είχαν αποκαλυφθεί τα πλαστά τραπεζικά έγγραφα ούτε η χειραγώγηση που την έκανε να εμπιστευστεί τον Μπασίρ.

Με πληροφορίες από People

