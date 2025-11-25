Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Η απάτη του BBC την άφησε εκτεθειμένη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε» υποστηρίζει ο αδελφός της

Ο Τσαρλς Σπένσερ κατηγορεί ανοιχτά το BBC για την απάτη που όπως υποστηρίζει άφησε την πριγκίπισσα Νταϊάνα εκτεθειμένη στο Παρίσι το βράδυ του τροχαίου που κόστισε τη ζωή της.

Ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για την περίφημη συνέντευξη Panorama του 1995 και τις συνέπειες που είχε στη ζωή της αδελφής του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Νταϊάνα έπεσε θύμα «απάτης» από το BBC, μίας απάτης που όπως υποστηρίζει την άφησε εκτεθειμένη για τουλάχιστον δύο χρόνια, μέχρι που έχασε τη ζωή της στο Παρίσι.

Η συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπάσιρ θεωρείται μία από τις πιο πολυσυζητημένες στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας. Ο Τσαρλς Σπένσερ επισημαίνει ότι αν οι διευθυντές του BBC είχαν αντιδράσει σωστά όταν ανακάλυψαν τα πλαστά έγγραφα που χρησιμοποίησε ο Μάρτιν Μπάσιρ, η ιστορία θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική. «Υπάρχουν υψηλόβαθμοι άνθρωποι στο BBC που συμμετείχαν στη διασφάλιση αυτής της συνέντευξης, μέσω φρικτής απάτης. Είμαι βέβαιος ότι αυτό οδήγησε στο να μείνει η Νταϊάνα ευάλωτη στο Παρίσι τη νύχτα που πέθανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την εποχή της συνέντευξης, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ήδη επιφυλακτική λόγω προηγούμενων παραβιάσεων της ιδιωτικής της ζωής, όπως το «Squidgygate», μια κρυφά ηχογραφημένη συνομιλία που είχε γίνει δημόσια το 1992. Στη συνέχεια ο Μάρτιν Μπάσιρ χρησιμοποίησε ψέματα και έπεισε την Νταϊάνα ότι η συνέντευξη αυτή ήταν ο μόνος τρόπος να μιλήσει την αλήθεια της.

Ο πρώην γραμματέας της, Πάτρικ Τζέφσον, υποστηρίζει ότι η Νταϊάνα ήταν μόνιμα αγχωμένη και οι υποψίες της για προδοσία από κοντινούς της ανθρώπους φούντωναν όσο και περισσότερο. «Ο Μπάσιρ διάλεξε μια πολύ καλή χρονική στιγμή για να της δείξει πλαστά τραπεζικά έγγραφα και να την πείσει ότι οι πιο κοντινοί συνεργάτες της, δέχονταν χρήματα προκειμένου να την κατασκοπεύουν για λογαριασμό του BBC. Βρισκόταν σε κατάσταση δικαιολογημένου άγχους. Δεν είναι παρανοϊκό αν έχεις βάσιμους λόγους να πιστεύεις ότι προσπαθούν να σε βλάψουν» εξηγεί.

Η ανεξάρτητη έρευνα του 2021, με επικεφαλής τον Λόρδο Ντάισον, κατέληξε ότι ο Μπάσιρ χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να χειραγωγήσει τη Νταϊάνα και ότι ορισμένες εσωτερικές έρευνες του BBC ήταν ανεπαρκείς.

Ερχόμενος στο σήμερα, ο αδελφός της υποστηρίζει ότι η απάτη αυτή είχε καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια της, καθώς απομάκρυνε από δίπλα της άτομα που την προστάτευαν, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης.

Με πληροφορίες από PEOPLE