Πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ: «Μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν, είναι ντροπιαστικό»

«Μετανιώνω» δήλωσε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας, μετά τη δημοσιοποίηση της σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα νέα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επσταϊν, έφεραν μεταξύ άλλων και την πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ, στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, τα έγγραφα περιλαμβάνουν δεκάδες email που αντάλλαξε μαζί του την περίοδο 2011 έως 2014 και σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομά της.

Η ίδια, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων email που αποκαλύπτουν την επικοινωνία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε ότι μετανιώνει βαθιά για οποιαδήποτε επαφή είχε μαζί του, χαρακτηρίζοντας την εμπλοκή αυτή «απλώς ντροπιαστική».

Πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ για Έπσταϊν: «Μετανιώνω, είναι ντροπιαστικό»

Σε δήλωσή της, που εξασφάλισε το PEOPLE, η Μέτε - Μάριτ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «έκανα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο που η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας βρίσκεται υπό αυξημένη δημοσιότητα και κριτική, λόγω της σύνδεσης με τον καταδικασμένο επιχειρηματία.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοιες δηλώσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση της εικόνας της πριγκίπισσας και στην περιορισμένη επίπτωση στο κύρος της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο, παρά τη δημόσια αυτή αναγνώριση της «κακής κρίσης», η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις για τις σχέσεις της με διεθνείς προσωπικότητες και τον τρόπο που αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια εικόνα της.

Με αυτή τη δήλωση, η Μέτε - Μάριτ φαίνεται να επιχειρεί να κλείσει ένα κεφάλαιο που έφερε αρνητική προσοχή στη βασιλική οικογένεια, αναγνωρίζοντας προσωπικά λάθη και εκφράζοντας τη λύπη της, ενώ οι παρατηρητές συνεχίζουν να παρακολουθούν πώς η υπόθεση θα επηρεάσει τη δημόσια εικόνα της στο μέλλον.

Με πληροφορίες από PEOPLE