ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Άντριου: Η σπάνια επίσκεψη στο Σάντρινγκχαμ και τα σενάρια για τη διαδοχή

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ Facebook Twitter
Ο Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ / EPA
0

Ο Άντριου Μαουντμπάντεν-Ουίνδσορ, ο πρώην δούκας της Υόρκης, μετά την αφαίρεση των τίτλων του, δέχτηκε μια ασυνήθιστη επίσκεψη που άναψε ξανά τη συζήτηση γύρω από το αν θα παραμείνει στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Richard Benyon, ο Lord Chamberlain (ανώτατος αυλικός αξιωματούχος) του Βασιλικού Οίκου, επισκέφθηκε τον Άντριου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Wood Farm, την κατοικία όπου μένει προσωρινά στο κτήμα του Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Η συνάντηση, όπως αναφέρεται, διήρκεσε περίπου δύο ώρες και έγινε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Άντριου στις 19 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για «παράπτωμα-κατάχρηση δημόσιου αξιώματος».

Άντριου: Άγνωστο το περιεχόμενο της συνάντησης

Η παρουσία του Lord Chamberlain δεν περνά απαρατήρητη. Πρόκειται για πρόσωπο - κλειδί του παλατιού, καθώς λειτουργεί ως βασικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στον μονάρχη και τη Βουλή των Λόρδων.

Παρότι δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης, η χρονική συγκυρία ενισχύει τις εικασίες ότι στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί ο Άντριου από τη γραμμή διαδοχής, κάτι που, όμως, δεν γίνεται με απόφαση του παλατιού, αλλά θα απαιτούσε νομοθετική διαδικασία (πράξη του Κοινοβουλίου) και τη συναίνεση των κρατών της Κοινοπολιτείας όπου αρχηγός κράτους είναι ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη αφαιρέσει από τον αδελφό του τίτλους και τιμές, ωστόσο ο Άντριου -σύμφωνα με το δημοσίευμα-παραμένει στη γραμμή διαδοχής, στη θέση νούμερο 8, πίσω και από τα δύο παιδιά του πρίγκιπα Χάρι, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η σύλληψή του, όπως σημειώνεται, αναζωπύρωσε την πίεση για να κοπεί οριστικά ο δεσμός του με τη διαδοχή. Το People αναφέρει επίσης ότι το BBC έχει μεταδώσει πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει σχετική νομοθεσία, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει κάποτε μονάρχης.

Το παρασκήνιο: Έπσταϊν, νέες αποκαλύψεις και η έρευνα

Ο Άντριου έχει αποσυρθεί από δημόσια βασιλικά καθήκοντα από το 2019, μετά τη συνέντευξη στο BBC όπου μίλησε για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Το 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε στρατιωτικούς τίτλους και πατρωνίες, ενώ η δικαστική του διαμάχη με τη Virginia Giuffre έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πίεση εντάθηκε ξανά λόγω νέων στοιχείων: email ανταλλαγών με τον Έπσταϊν και αναφορών από μεταθανάτιο βιβλίο της Giuffre (η οποία, όπως αναφέρεται, πέθανε από αυτοκτονία τον Απρίλιο, στα 41).

Στην υπόθεση της σύλληψης, η βρετανική αστυνομία ερευνά καταγγελία ότι ο Άντριου ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν την περίοδο που είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου (2001–2011). Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα, όπως επαναλαμβάνει διαχρονικά.

Με πληροφορίες από The People

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΑΝΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

Διεθνή / Ηνωμένο Βασίλειο: Εκτός Royal Ascot οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία εξαιτίας της σχέσης των γονιών τους με τον Έπσταϊν

Οι δύο πριγκίπισσες φέρεται να έχουν ενημερωθεί ότι δεν μπορούν να παραστούν στον φετινό ετήσιο αγώνα ιπποδρομίας μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ, ΕΠΣΤΑΙΝ, ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / BBC: Το άγνωστο πρόσωπο που συνέδεε τον Άντριου με τον Τζέφρι Επστάιν

Το πρόσωπο που φέρεται να λειτούργησε για σχεδόν μια δεκαετία ως βασικός σύνδεσμος μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου, της Σάρας Φέργκιουσον και του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές σχέσεις που κινούνται στο παρασκήνιο των βασιλικών κύκλων και των διεθνών επιχειρηματικών συμφωνιών
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ UNESCO ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ιράν: Σοβαρές ζημιές στο Ανάκτορο Γκολεστάν από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το Ανάκτορο Γκολεστάν αποτελεί ένα από τα παλαιότερα ιστορικά συγκροτήματα της Τεχεράνης και κεντρικό δείγμα της περσικής αρχιτεκτονικής της περιόδου των Κατζάρων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΑΤΟ

Διεθνή / O Τραμπ λέει ότι θα διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία - «Φέρθηκε απαίσια»

Αιτία της απόφασης του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι το γεγονός πως η Ισπανία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν
THE LIFO TEAM
Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρ΄πεια της Ευρώπης;

Διεθνή / Μήπως ο Σάντσεθ διασώζει την αξιοπρέπεια της Ευρώπης;

Η άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Rota και Morón για τις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (αρχές 2026) αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές διπλωματικές κινήσεις μέλους του ΝΑΤΟ τις τελευταίες δεκαετίες.
THE LIFO TEAM
Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
 
 