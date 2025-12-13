Βασιλιάς Κάρολος: Αυτή είναι η σειρά διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 73 ετών.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, γεγονός που τον κατέστησε ως τον μεγαλύτερο σε ηλικία διάδοχο που αναλαμβάνει τον βρετανικό θρόνο.

Ως πρίγκιπας της Ουαλίας, παντρεύτηκε την Νταϊάνα Σπένσερ στις 29 Ιουλίου 1981 και απέκτησαν δύο γιους, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι. Το ζευγάρι χώρισε και ο γάμος τους διαλύθηκε το 1996.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997 και ο ίδιος παντρεύτηκε τη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς στις 9 Απριλίου 2005.

Όταν ανέβηκε στον θρόνο, εκείνη έγινε βασίλισσα, και μετά τη στέψη της είναι γνωστή ως Βασίλισσα Καμίλα. Σήμερα, αυτά είναι τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, τα οποία βρίσκονται στη γραμμή για τον θρόνο σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης του μονάρχη.





Βασιλιάς Κάρολος: Τα πρώτα δέκα άτομα στη σειρά διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο

1. Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Κάρολου και της Νταϊάνα και πρώτος στη σειρά διαδοχής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του St Andrews, όπου γνώρισε τη σύζυγο του, Κέιτ Μίντλετον, με την οποία παντρεύτηκε το 2011 και έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Υπηρέτησε στον στρατό, το Βασιλικό Ναυτικό και την RAF, ενώ εργάστηκε και ως πιλότος διάσωσης. Κληρονόμησε τη Δουκάτα της Κορνουάλης από τον πατέρα του και πλέον έχει τον τίτλο πρίγκιπα της Ουαλίας, με την Κέιτ ως πριγκίπισσα της Ουαλίας.

2. Πρίγκιπας Τζορτζ

Γεννημένος στις 22 Ιουλίου του 2013, είναι ο πρώτος γιος του πρίγκιπας Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο στη σειρά διαδοχής.

3. Πριγκίπισσα Σαρλότ

Γεννήθηκε στις 2 Μαΐου του 2015 και είναι τρίτη στη σειρά διαδοχής.

4. Πρίγκιπας Λούις

Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 2018 και είναι τέταρτος στη σειρά διαδοχής.

5. Πρίγκιπας Χάρι

Γεννημένος το 1984, υπηρέτησε στον στρατό και εργάζεται σε φιλανθρωπικά έργα.

Παντρεύτηκε την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ το 2018, με την οποία απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Τον Ιανουάριο του 2020 αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, διατηρώντας όμως τον τίτλο του Δούκα του Σάσσεξ.



6. Πρίγκιπας Άρτσι

Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 2019 και απέκτησε τον τίτλο του πρίγκιπα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο.

7. Πριγκίπισσα Λίλιμπετ

Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου του 2021 και πήρε το όνομα Λίλι, προς τιμήν της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ και της μητέρας του Χάρι, Νταϊάνα.

8. Πρίγκιπας Άντριου

Είναι το τρίτο παιδί της Ελισάβετ Β’ και του πρίγκιπα Φίλιππου, υπηρέτησε στη Βασιλική Ναυτική Δύναμη και συμμετείχε στον Πόλεμο των Φώκλαντς.

Του αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι το 2025, λόγω σκανδάλων και δικαστικών υποθέσεων. Ωστόσο, παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής.

9. Πριγκίπισσα Μπιάνκα

Είναι η πρώτη κόρη του πρίγκιπα Άντριου, Δούκα του Γιορκ, και της Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσας του Γιορκ.

Παντρεύτηκε τον Έντοαρντο Μαπέλι Μότζι και το 2021 γέννησε την κόρη τους, η οποία είναι δέκατη στη σειρά διαδοχής.

10. Σιένα - Ελίζαμπεθ Μαπέλι Μότζι

Με πληροφορίες από BBC