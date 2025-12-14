Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό μήνυμα της για όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε ένα συγκινητικό χειρόγραφο σημείωμα, για να τιμήσει όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε καλλιτεχνική εγκατάσταση στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα η Κέιτ Μίντλετον έδωσε το παρών στον «Ever After Garden», έναν φιλανθρωπικό, εποχικό υπαίθριο κήπο που στηρίζει το Royal Marsden Cancer Charity, και είναι αφιερωμένος στη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από καρκίνο και στη στήριξη όσων συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τη νόσο.

Η 43χρονη μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την επίσκεψή της εκεί, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram, το Σάββατο.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στον Ever After Garden, ο οποίος συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας πόρους για το Royal Marsden Cancer Charity. Κάθε λουλούδι, κάθε φως, είναι μια μνήμη που κρατιέται ενωμένη, μια λάμψη κοινής αγάπης, μνήμης και ελπίδας – C», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ωστόσο, σε ένα στιγμιότυπο προς το τέλος του βίντεο, διακρίνεται ένα μικρό χειρόγραφο σημείωμα τοποθετημένο στο γρασίδι. «Στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο – C», αναγράφεται στο σημείωμα.

Ο κήπος, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 30.000 φωτεινά λευκά τριαντάφυλλα, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Άνια Χίντμαρχ, τη συγγραφέα Καμίλα Μόρτον και το Royal Marsden Cancer Charity. Από την πρώτη του λειτουργία το 2019, ο κήπος έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια δολάρια για το Royal Marsden NHS Foundation Trust, ένα κορυφαίο νοσοκομείο και ερευνητικό κέντρο για τον καρκίνο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ανέλαβαν από κοινού ρόλο προστάτη του Royal Marsden NHS Foundation Trust τον Ιανουάριο. Τόσο το Trust όσο και το φιλανθρωπικό ίδρυμα έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς η Κέιτ υποβλήθηκε εκεί σε θεραπεία για καρκίνο, στο νοσοκομείο Royal Marsden στο Τσέλσι, μετά τη διάγνωσή της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο σε προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα τον Μάρτιο του 2024. Ξεκίνησε τη θεραπεία της τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά από μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία, ενώ τον Ιανουάριο που ακολούθησε γνωστοποίησε ότι βρισκόταν επίσημα σε ύφεση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποτέ το είδος του καρκίνου που είχε.

Με πληροφορίες από PEOPLE