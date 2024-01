Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Το παρασκήνιο και η οργή της Ελισάβετ για το όνομα της κόρης τους, Λίλιμπετ

Έξαλλη φέρεται να έγινε η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β' με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, έπειτα από τους ισχυρισμούς πως πήραν την ευλογία της για να ονομάσουν την κόρη τους Λίλιμπετ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ενός βασιλικού συμβούλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο - βιογραφία «Charles III: New King. New Court. The Inside Story», η βασίλισσα Ελισάβετ Β' υποστηρίζεται πως ήταν αρκετά δυσαρεστημένη, όταν οι δυο τους δήλωσαν δημόσια ότι έλαβαν την έγκριση της για να δώσουν στην κόρη τους, το χαϊδευτικό όνομά της, Λίλιμπετ. Συγκεκριμένα στο βιβλίο τονίζει χαρακτηριστικά πως η μονάρχης ήταν «τόσο θυμωμένη όσο δεν την είχα δει ποτέ».

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μόλις δύο χρόνια αφού ένας άλλος συνεργάτης της βασιλικής οικογένειας, είχε δηλώσει στο BBC πως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ερωτήθηκε ποτέ για το όνομα της Λίλιμπετ πριν από τη γέννησή της, τον Ιούνιο του 2021.

«Πηγή του παλατιού λέει στο BBC ότι η βασίλισσα δεν ρωτήθηκε από τη Μέγκαν και τον Χάρι σχετικά με τη χρήση του παιδικού της χαϊδευτικού ονόματος», έγραψε τότε στο Twitter ο βασιλικός ανταποκριτής του BBC, δημοσιογράφος Τζόνι Ντάιμοντ. Όμως βασιλικές πηγές είχαν επιβεβαιώσει τότε, πως μετά τον τοκετό της Μέγκαν Μάρκλ, ο πρίγκιπας Χάρι είχε τηλεφωνήσει στη γιαγιά του. «Πιθανότατα θα ήταν ένα τηλεφώνημα που θα έλεγε ότι η Μέγκαν γέννησε και ότι σχεδίαζαν να της δώσουν το όνομά της. Δεν είναι πραγματικά κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να πει όχι. Αμφιβάλλω αν το ζήτησαν, το πιο πιθανό είναι να ενημερώθηκαν», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Μετά τη γέννηση της Λίλιμπετ ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν ανέφεραν σε επίσημη δήλωσή τους ότι «Η Λίλιμπετ πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, την Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα, της οποίας το οικογενειακό παρατσούκλι είναι Λίλιμπετ. Το μεσαίο της όνομα, Νταϊάνα, επιλέχθηκε για να τιμήσει την αγαπημένη της αείμνηστη γιαγιά, την πριγκίπισσα της Ουαλίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ γιόρτασαν τη γέννηση της Λίλιμπετ λίγες ημέρες μετά το γεγονός.

Με πληροφορίες από PageSix