Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Τριήμερη «βασιλική» περιοδεία στη Νιγηρία

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) έφτασαν στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας, Αμπούτζα, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Το λαμπερό ζευγάρι θα πραγματοποιήσει τριήμερη περιοδεία στην πρώην βρετανική αποικία με στόχο την προώθηση των Αγώνων Invictus Games, που ίδρυσε ο δούκας του Σάσεξ το 2014.

Ο Βρετανός γαλαζοαίματος και η Αμερικανίδα σύζυγός του είναι επίσημοι προσκεκλημένοι του υπουργείου Άμυνας της χώρας, μετά από συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι και ανώτατου αξιωματούχου της Νιγηρίας στους τελευταίους Invictus Games τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η Μέγκαν Μαρκλ στο παρελθόν είχε αποκαλύψει πως έλκει την καταγωγή της εν μέρει και από τη Νιγηρία.

Ο πέμπτος στην διαδοχή του βρετανικού θρόνου και η σύζυγος του αμέσως μετά την άφιξή τους στην Αμπούτζα επισκέφθηκαν σχολείο στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας. Πρόκειται για το «Wuse Lightway Academy», το οποίο υποστηρίζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους «Archewell Foundation». Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους ο Χάρι και η Μέγκαν συζήτησαν με τους μαθητές για θέματα ψυχικής υγείας και ο δούκας του Σάσεξ τόνισε «πώς είναι να χάνεις κάποιον στην οικογένειά σου και να μην ξέρεις πού να στραφείς για να μιλήσεις», κάνοντας, προφανώς, μια συγκινητική αναφορά στον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, που έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών. Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε στους μαθητές και για το «στίγμα», που ακολουθεί τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και ανέφερε: «Σε μερικές περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, σε περισσότερες από όσες φαντάζεστε, υπάρχει στίγμα όταν πρόκειται για την ψυχική υγεία...». Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έπαιξαν διάφορα παιχνίδια με τους μαθητές και πόζαραν μαζί τους για selfies.

#Nigeria 🇳🇬excitedly welcomes her daughter #Meghan and #PrinceHarry The Duke and Duchess of Sussex✨️💫🇳🇬💚🤍💚



