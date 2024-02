Πρίγκιπας Χάρι: Εμφάνιση - έκπληξη στο NFL μετά την επιστροφή από Λονδίνο

Μία εντελώς απρόσμενη έκπληξη περίμενε το κοινό του φετινού NFL Honors στο Λας Βέγκας, καθώς κατά τη διάρκεια της βραδιάς εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μόλις επέστρεψε από το Λονδίνο προκειμένου να είναι δίπλα στον πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, το βράδυ της Πέμπτης εμφανίστηκε στην εκδήλωση προκειμένου να απονείμει το βραβείο Walter Payton Man of the Year και να τιμήσει τον αμυντικό των Pittsburgh Steelers, Κάμερον Χέιγουορντ.

Ο πρίγκιπας Χάρι παρουσιάζοντας το βραβείο, επαίνεσε τους παίκτες του NFL που βρίσκονταν εκεί, για όλα όσα προσφέρουν εντός και εκτός γηπέδου και τους χαρακτήρισε πρότυπα για εκατομμύρια ανθρώπους. «Αυτό που κάνετε παιδιά εντός και εκτός γηπέδου είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Είστε πρότυπα για εκατομμύρια ανθρώπους με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε και με τον τρόπο που προσφέρετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό το τελευταίο βραβείο, η υψηλότερη τιμή, έχει να κάνει με το να υπηρετείτε την κοινότητά σας και υπάρχει ένας ξεχωριστός άνθρωπος στον οποίο θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής τώρα. Έναν παίκτη που υπερβαίνει τα όρια και του οποίου η εξαιρετική δέσμευση να βοηθάει τους άλλους είναι αντανάκλαση της δικής του ιστορίας», συμπλήρωσε επίσης πρίγκιπας Χάρι.

Prince Harry presents NFL man of the year award to CAM the man Hayward.Okay Prince Harry should now have an American identity card at this point.While tabloids abuse him while dreaming of him returning. Harry went straight back to the US&he is already presenting awards at the NFL pic.twitter.com/GPOrjQjR7V