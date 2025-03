Πρίγκιπας Χάρι: Ακόμη και για bullying τον κατηγορεί η επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης - «Τοξικό» το brand του

Ακόμη και για bullying κατηγορεί τον πρίγκιπα Χάρι η επικεφαλής του Sentebale, της φιλανθρωπικής οργάνωσης από την οποία ο Δούκας του Σάσεξ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης αποκαλεί επίσης «τοξικό» το brand του πρίγκιπα Χάρι και δηλώνει πως ο μόνος λόγος που παραχώρησε συνεντεύξεις επί του θέματος ήταν για να αποκαταστήσει όσα συνέβησαν.

Μιλώντας στους Financial Times, η πρόεδρος του Sentebale, Dr Sophie Chandauka είπε ότι ένιωσε για πρώτη φορά εντάσεις με τον πρίγκιπα Χάρι πριν από ένα χρόνο. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι με τις πράξεις του, εμποδίσει την ομάδα να προχωρήσει με τις δράσεις της.

Η Dr Chandauka είπε επίσης, σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky News, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο δούκας χειρίστηκε την αποχώρησή του από τη φιλανθρωπική οργάνωση -που δημιουργήθηκε το 2006 προς τιμήν της μητέρας του Νταϊάνα, για να βοηθήσει ανθρώπους στη νότια Αφρική που ζουν με HIV και AIDS- ισοδυναμούσε με «παρενόχληση και bullying σε μεγάλη κλίμακα».

The chair of a charity set up by Prince Harry has accused him of 'harassment and bullying at scale' by 'unleashing the Sussex machine' after he quit.



A source close to the former trustees of the Sentebale charity has described the claims as 'completely baseless'. pic.twitter.com/lmBLUXzFoO — Sky News (@SkyNews) March 29, 2025

Πηγή κοντά στους πρώην διαχειριστές που παραιτήθηκαν μαζί με τον Χάρι, σχολίασαν ότι «περίμεναν πλήρως αυτό το διαφημιστικό κόλπο». «Παραμένουν σταθεροί στην παραίτησή τους, για το καλό της φιλανθρωπίας, και προσβλέπουν στην εκδίκαση της αλήθειας», πρόσθεσε η πηγή. Ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι ο ίδιος και ο συνιδρυτής του Sentebale, Πρίγκιπας Seeiso του Λεσότο, παραιτήθηκαν επειδή η σχέση μεταξύ των διαχειριστών της φιλανθρωπικής οργάνωσης και της Dr Chandauka «χάλασαν χωρίς περιθώριο επισκευής».

«Υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος για το Sentebale, η τοξικότητα του brand του Χάρι»

Αλλά η Dr Chandauka υπερασπίστηκε σθεναρά το ρεκόρ της ως πρόεδρος, προσθέτοντας: «Ο υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος για αυτόν τον οργανισμό ήταν η τοξικότητα του brand του κύριου προστάτη του» - εννοώντας τον Χάρι.

Η Dr Chandauka, που ήταν μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Sentebale πριν γίνει πρόεδρος, κατηγόρησε τον πρίγκιπα Χάρι ότι ήθελε «να αναγκάσει την αποτυχία του οργανισμού, ώστε μετά να εμφανιστεί για τη διάσωσή του».

«Η ομάδα έχει αποφασίσει ότι ο Sentebele θα ζήσει, με ή χωρίς εσάς», είπε εμφατικά.

Σε άλλο σημείο, υποστήριξε ότι διάφορες διαμάχες γύρω από τον πρίγκιπα Χάρι μετά τη μετεγκατάστασή του στις ΗΠΑ είχαν επηρεάσει την ικανότητα της φιλανθρωπικής οργάνωσης να διαφοροποιεί την ομάδα δωρητών της και να προσλαμβάνει ανθρώπους.

«Όταν ξεκινάς να παίρνεις συνεντεύξεις από ανθρώπους και κάνουν ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα ανάμεικτα μηνύματα γύρω από τον κύριο παράγοντα...», είπε.

Dr. Chandauka is my hero! She is standing up against the bullying, misogyny, harassment and abuse of power from Prince Harry and his victim wife.



As per usual, Meghan Markle is the problem. She wants everyone to do what she says or else. Sentebale is a charity not your PR… pic.twitter.com/xJP0yWMGtu — Sher❤ (@TheFabBookLover) March 29, 2025

«Μου ζήτησαν να υπερασπιστώ τη Μέγκαν»

Είπε επίσης ότι ένιωσε για πρώτη φορά ένταση μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της ίδιας πριν από ένα χρόνο. Υποστήριξε επίσης ότι η ομάδα του δούκα της ζήτησε να υπερασπιστεί τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ από την αρνητική δημοσιότητα.

«Είπα όχι, δεν δημιουργούμε προηγούμενο με το οποίο θα γίνουμε προέκταση της μηχανής δημοσίων σχέσεων των Σάσεξ», είπε.

Μιλώντας στο Sky News, η Dr Chandauka άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο παραιτήθηκε ο πρίγκιπας Χάρι.

Είπε ότι ο μόνος λόγος που μίλησε είναι επειδή ο δούκας αυτή την εβδομάδα «εξουσιοδότησε τη δημοσίευση μιας επιζήμιας είδησης στον έξω κόσμο χωρίς να ενημερώσει εμένα ή τους διευθυντές της χώρας μου ή τον εκτελεστικό διευθυντή μου».

«Και μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε αυτή η επίθεση για εμένα, σε εμένα και στα 540 άτομα στις οργανώσεις του Sentebale και στην οικογένειά τους;» είπε εκείνη.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα παρενόχλησης και bullying σε μεγάλη κλίμακα».

This was April 2024 👇🏽👇🏽👇🏽



Meghan expected Dr Chandauka and Sentebale to make an announcement after Her FOUL behavior pic.twitter.com/ZHsZQK1sn2 — MeghansMole©️ (@MeghansMole) March 29, 2025

Ο πρίγκιπας Χάρι και το Sentebale

Ο πρίγκιπας Χάρι ίδρυσε τη Sentebale το 2006. Η φιλανθρωπική οργάνωση ήταν εξαιρετικά σημαντική γι' αυτόν για ένα τεράστιο μέρος της ενήλικης ζωής του.

Έτσι, η απόφασή του να απομακρυνθεί από αυτό, μαζί με τον συνιδρυτή του Πρίγκιπα Seeiso, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Σε κοινή δήλωση την Τετάρτη, ο δούκας και ο πρίγκιπας Seeiso δήλωσαν ότι παραιτούνται από τους ρόλους τους με «βαριές καρδιές» και σε «αλληλεγγύη με το διοικητικό συμβούλιο».

«Είναι καταστροφικό το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ των διαχειριστών της φιλανθρωπικής οργάνωσης και της προεδρίας του διοικητικού συμβουλίου χάλασε ανεπανόρθωτα, δημιουργώντας μια απαράδεκτη κατάσταση», ανέφεραν.

Είπαν ότι οι διαχειριστές «ενήργησαν προς το συμφέρον της φιλανθρωπικής οργάνωσης» ζητώντας από τη Dr Chandauka να παραιτηθεί, αλλά η απόφασή της να κινηθεί νομικά για να διατηρήσει τη θέση της «υπογράμμιζε περαιτέρω τη διαλυμένη σχέση».

Πρόσθεσαν ότι θα μοιραστούν τις ανησυχίες τους με την Επιτροπή Φιλανθρωπίας «για το πώς προέκυψε αυτό».

Facebook Twitter Ο Χάρι σε εκδήλωση του Sentebale το 2023 / Φωτογραφία: EPA

Η Dr Chandauka είπε ότι η ίδια είχε ενημερώσει για ζητήματα όπως αυτά που περιέγραψε ως κατάχρηση εξουσίας, εκφοβισμό, σεξισμό και ρατσισμό. Είπε ότι η δουλειά της στο Sentebale είχε «καθοδηγηθεί από τις αρχές της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης για όλους» και ότι είχε αναφέρει τους διαχειριστές στην Επιτροπή Φιλανθρωπίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια η φιλανθρωπική οργάνωση επιβεβαίωσε μια «αναδιάρθρωση» του διοικητικού της συμβουλίου.

Οι πρώην διαχειριστές Timothy Boucher, Mark Dyer, Audrey Kgosidintsi, Dr Kelello Lerotholi και Damian West περιέγραψαν την απόφασή τους ως «τίποτα λιγότερο από καταστροφική» για όλους αυτούς.

Είπαν ότι είχαν χάσει την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη στην πρόεδρο, αλλά η νομική της ενέργεια να τους εμποδίσει να την απομακρύνουν σήμαινε ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραιτηθούν.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπίας δήλωσε ότι «έχει επίγνωση των ανησυχιών» σχετικά με τη διακυβέρνηση του Σεντέμπαλε, προσθέτοντας: «Αξιολογούμε τα ζητήματα για να καθορίσουμε τα κατάλληλα ρυθμιστικά βήματα».



Με πληροφορίες από BBC