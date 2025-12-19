Ντουμπάι: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες - «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Το Ντουμπάι επλήγη από σοβαρές πλημμύρες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις άφησαν τους δρόμους της μεγάλης πόλης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γεμάτους νερό.

Την Πέμπτη, η Αστυνομία της πόλης κάλεσε ακόμη και τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία ανέφερε: «Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί, καθώς αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, και να αποφεύγετε τις μετακινήσεις, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, έως το μεσημέρι της Παρασκευής».

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Video by: James Martinez/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7 — The National (@TheNationalNews) December 19, 2025

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι έως το σαββατοκύριακο. Πρόκειται για τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις στα ΗΑΕ από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή στοιχείων, πριν από 76 χρόνια.

Εκδίδοντας επείγουσες ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών σε ολόκληρη την περιοχή, η κυβέρνηση και η αστυνομία έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης, προτρέποντας τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διέταξε τηλεργασία για τους δημόσιους υπάλληλους σήμερα, Παρασκευή.

Το μήνυμα ανέφερε: «Το Ντουμπάι αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αποφύγετε τις παραλίες, μην αποπλέετε, μείνετε μακριά από κοιλάδες και περιοχές επιρρεπείς σε αιφνίδιες πλημμύρες, επιδείξτε προσοχή, οδηγείτε με ασφάλεια και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μείνετε ασφαλείς».

Οι αρχές συστήνουν επίσης μεγάλη προσοχή στην οδήγηση λόγω νερών στους δρόμους, μειωμένης ορατότητας και δύσκολων συνθηκών.

Υπάρχουν προειδοποιήσεις για πιθανές ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων και προβλήματα στις μεταφορές, ειδικά γύρω από το Ντουμπάι και το αεροδρόμιο.