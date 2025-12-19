Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Μία υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, διαδραματίστηκε στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια.

Ένας 61χρονος Γερμανός κρίθηκε ένοχος σήμερα για τις παραπάνω κατηγορίες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναπόφευκτα συγκρίσεις με τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο 61χρονος σχολικός επιστάτης βρέθηκε ένοχος για την κακοποίηση της γυναίκας του μέσα στο σπίτι τους, την καταγραφή αυτών των πράξεων και τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο χωρίς τη γνώση του θύματος.

Την Παρασκευή του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών μετά από δίκη σε δικαστήριο της Άαχεν, στη δυτική Γερμανία. Το δικαστήριο ωστόσο, ανέφερε ότι μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης εντός μιας εβδομάδας.

Η ετυμηγορία αυτή έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την καταδίκη του Ντομινίκ Πελικό.

Για πάνω από μια δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και την παρέδιδε σε δεκάδες άντρες που εντόπιζε σε διαδικτυακά chat rooms.

Στη συνέχεια βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς και τους κατηγοριοποιούσε με τάξη σε σκληρό δίσκο, κάτι που επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των δραστών.

Μετά από μια δίκη διάρκειας 16 εβδομάδων, 46 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση και ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε στη μέγιστη ποινή των 20 ετών φυλάκισης.

