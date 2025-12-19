ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Η υπόθεση θυμίζει τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος για πάνω από μια δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του και την παρέδιδε σε δεκάδες άντρες που εντόπιζε σε διαδικτυακά chat rooms, βιντεοσκοπώντας στη συνέχεια τις πράξεις τους

The LiFO team
The LiFO team
Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια Facebook Twitter
Φωτ. Ο 61χρονος Γερμανός που νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του / Getty Images
0

Μία υπόθεση που θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, διαδραματίστηκε στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια.

Ένας 61χρονος Γερμανός κρίθηκε ένοχος σήμερα για τις παραπάνω κατηγορίες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναπόφευκτα συγκρίσεις με τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο 61χρονος σχολικός επιστάτης βρέθηκε ένοχος για την κακοποίηση της γυναίκας του μέσα στο σπίτι τους, την καταγραφή αυτών των πράξεων και τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο χωρίς τη γνώση του θύματος.

Την Παρασκευή του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών μετά από δίκη σε δικαστήριο της Άαχεν, στη δυτική Γερμανία. Το δικαστήριο ωστόσο, ανέφερε ότι μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης εντός μιας εβδομάδας.

Η ετυμηγορία αυτή έρχεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την καταδίκη του  Ντομινίκ Πελικό.

Για πάνω από μια δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και την παρέδιδε σε δεκάδες άντρες που εντόπιζε σε διαδικτυακά chat rooms.

Στη συνέχεια βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς και τους κατηγοριοποιούσε με τάξη σε σκληρό δίσκο, κάτι που επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των δραστών.

Μετά από μια δίκη διάρκειας 16 εβδομάδων, 46 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση και ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε στη μέγιστη ποινή των 20 ετών φυλάκισης.

Με πληροφορίες από CNNi

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Συνομιλίες σήμερα στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και μεσολαβητών - Τι προσμένει η Χαμάς

Διεθνή / Γάζα: Συνομιλίες σήμερα στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και μεσολαβητών - Τι προσμένει η Χαμάς

Το Κατάρ και η Αίγυπτος, που ενεργούν ως μεσολαβητές αλλά και ως εγγυητές της κατάπαυσης πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ζητούν να ξεκινήσει η επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου
THE LIFO TEAM
Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Διεθνή / Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Σε έκταση 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού, το Harbin Ice-Snow World έχει δημιουργήσει ένα μεγαλειώδες «παγωμένο παραμύθι από πάγο και χιόνι» σε πρωτοφανή κλίμακα
THE LIFO TEAM
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο αξίας 35 δισ. δολαρίων

Διεθνή / «Ιστορική συμφωνία» πώλησης φυσικού αερίου 35 δισ. δολαρίων στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι η συμφωνία αποτελεί αυστηρά εμπορική συναλλαγή, η οποία συνήφθη αποκλειστικά για οικονομικούς και επενδυτικούς λόγους, χωρίς πολιτικά κίνητρα
THE LIFO TEAM
 
 