Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν ‘είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι

Η πριγκίπισσα παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, Ρίτσαρντ Ντάλτον, ο οποίος εξήγησε ότι η συχνά την αναστάτωναν όσα γράφονταν για εκείνη

Φωτ. αρχείου πριγκίπισσα Νταϊάνα / EPA
0

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, προκειμένου να διαβάζει τον Τύπο.

Ο Ρίτσαρντ Ντάλτον μιλώντας στο PEOPLE, αποκάλυψε ότι η πριγκίπισσα Νταϊάνα του ζητούσε να της «περνάει λαθραία» τις εφημερίδες εξαιτίας των περιορισμών που αντιμετώπιζε μέσα στο παλάτι. «Δεν της επιτρεπόταν να διαβάζει τις ταμπλόιντ εφημερίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Συνήθιζε να μου λέει: "Ρίτσαρντ, μπορείς να μου τις φέρεις;". Κανείς δεν υποψιαζόταν τίποτα γιατί κανείς δεν ήξερε. Μόλις περνούσα τον έλεγχο ασφαλείας και έμπαινα στην κουζίνα, όλα ήταν απλά από εκεί και πέρα», θυμάται.

Ο Ντάλτον γνώρισε για πρώτη φορά την πριγκίπισσα το 1978 και υπηρέτησε ως επίσημος κομμωτής της από το 1981 έως το 1990. Όπως ανέφερε, η κάλυψη των tabloids για την πριγκίπισσα, συχνά την αναστάτωνε.

«Έκανα τα μαλλιά της, εκείνη ξεφύλλιζε τις σελίδες και έλεγε ‘Ουφ’, Μετά την πέταγε στην άκρη. Και μετά ερχόταν άλλη μία» συνέχισε.



Η φήμη που πλήγωσε περισσότερο την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Σύμφωνα με τον Ντάλτον, μία από τις φήμες των tabloids που πλήγωσαν περισσότερο την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αφορούσε την πατρότητα του πρίγκιπα Χάρι.
«Συνέχεια έγραφαν, ‘Είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» λέει ο κομμωτής σχετικά με τη φημολογία.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, τα ταμπλόιντ δημοσίευσαν αμέτρητα άρθρα που ισχυρίζονταν ότι πατέρας του Χάρι ήταν ο Ταγματάρχης Τζέιμς Χιούιτ, με τον οποίο η Νταϊάνα διατηρούσε σχέση μετά τη γέννηση του Χάρι, λόγω του ότι και οι δύο είχαν κόκκινα μαλλιά.

Ο Ντάλτον όμως γνώριζε καλά, ότι τα κόκκινα μαλλιά ήταν χαρακτηριστικό της οικογένειας της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς είχε κουρέψει τις αδελφές και τον αδελφό της.

«Ο αδελφός της, ο Τσαρλς Σπένσερ, όταν του έκοβα τα μαλλιά, ήταν κατακόκκινα. Η Λέιντι Σάρα, επίσης κόκκινα. Οι Σπένσερ είχαν σίγουρα κόκκινα μαλλιά. Αλλά εκείνη την εποχή, δεν ήμουν σε θέση να πω δημόσια: ‘Γεια σας, τα μαλλιά του Τσαρλς Σπένσερ ήταν κόκκινα», εξηγεί.

Με πληροφορίες από PEOPLE

