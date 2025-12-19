ΔΙΕΘΝΗ
Η Sony αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του «Peanuts» έναντι 457 εκατομμυρίων δολαρίων

Η συναλλαγή, αξίας 457,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ουσιαστικά παραδίδει τον έλεγχο του πιο διάσημου μπιγκλ στον κόσμο στον ιαπωνικό όμιλο

The LiFO team
Ο Snoopy αποτελεί μεγάλη δύναμη στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως και αυτό αποδεικνύεται από την απόφαση του ομίλου Sony, ο οποίος έκλεισε επίσημα συμφωνία για να γίνει ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του franchise «Peanuts».

Χθες η Sony Music Entertainment (Ιαπωνία) και η Sony Pictures Entertainment ανακοίνωσαν οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 41% των μετοχών της Peanuts Holdings LLC που κατέχει επί του παρόντος η καναδική εταιρεία μέσων ενημέρωσης WildBrain.

Η συναλλαγή, αξίας 457,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ουσιαστικά παραδίδει τον έλεγχο του πιο διάσημου μπιγκλ στον κόσμο στον ιαπωνικό όμιλο.

Η εταιρεία κατέχει μειοψηφικό μερίδιο 39% από το 2018 και μετά την ολοκλήρωση αυτής της τελευταίας εξαγοράς, η Sony θα ελέγχει ένα 80% των μετοχών, επιτρέποντάς της να εδραιώσει την επωνυμία ως βασική θυγατρική.

Το υπόλοιπο 20% θα παραμείνει στην οικογένεια του δημιουργού Τσαρλς Μ. Σουλτς διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά των Τσάρλι Μπράουν, Λούσι και Λάινους παραμένει ριζωμένη στον αρχικό διαχειριστή.

Για τη Sony, η εξαγορά αποτελεί στρατηγική πηγή εσόδων. Ενσωματώνοντας την ομάδα Peanuts στο τεράστιο οικοσύστημά της —συμπεριλαμβανομένων ταινιών, μουσικής, παιχνιδιών και καταναλωτικών προϊόντων— η Sony στοχεύει να αναβαθμίσει την 75χρονη μάρκα σε νέα ύψη.

Ενώ η WildBrain εκποιεί την ιδιοκτησία της για να ξεπληρώσει το χρέος, θα παραμείνει βασικός συνεργάτης, λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος αδειοδότησης σε επιλεγμένες περιοχές και συνεχίζοντας ως το αποκλειστικό στούντιο παραγωγής για νέο animation περιεχόμενο.

 
 
