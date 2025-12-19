Αγρότες: Τα «όχι» και τα «ναι» της κυβέρνησης στα αιτήματά τους - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Κομμένη σε αρκετά σημεία είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, μετά την απόφαση του συντονιστικού των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, την ώρα που η κυβέρνηση συνέταξε τον δικό της κατάλογο ως προς τα ποια αιτήματά τους αποδέχεται και ποια όχι.

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες, από την ερχόμενη Τρίτη, έχουν διαμηνύσει πως δεν θα παρεμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν τονίσει πως θα προσπαθήσουν να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση παντός είδους μέσου.

Όσον αφορά στην κυβέρνηση, οι «κόκκινες γραμμές» της ως προς τα αιτήματα των αγροτών, διαμορφώνονται ως εξής:

Η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Οι κατώτατες εγγυημένες τιμές δεν υφίστανται στην ελεύθερη αγορά

Δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας

Δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δεν μπορούν να σταματήσουν οι εισαγωγές

Όχι στον διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων, το κόστος είναι 3,6 δισ. ευρώ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για ευλογιά από την ΕΕ

Αντίθετα, η κυβέρνηση σκέπτεται να απαντήσει θετικά στα εν λόγω αιτήματα των αγροτών:

Επιστροφή του Ελάχιστου Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην αντλία

Μπορούν να συζητηθούν λογικές φοροελαφρύνσεις

ΕΛΓΑ: Αλλαγή κανονισμού για κάλυψη 100%

Η ΔΕΗ εξετάζει φθηνότερο ρεύμα (γύρω στα 8-8,2 λεπτά)

Πληρωμές 600 εκατ. ευρώ (πιθανόν 29/12/2025)

Ρύθμιση για ΕΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Εξετάζεται πιο απλή εφαρμογή για ηλεκτρονικό δελτίο

Μέτρα για ανασύσταση κοπαδιών μόλις εκριζωθεί η ευλογιά

Αγρότες: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται τα διόδια των Μαλγάρων, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό ήδη από την 1η Δεκεμβρίου. Από το μεσημέρι έκλεισε και το δεύτερο ρεύμα, με τους αγρότες, ωστόσο, να δηλώνουν ότι θα ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται για τις νταλίκες, με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις οκτώ ώρες. Η διέλευση για ΙΧ και λεωφορεία παραμένει ανοιχτή, ενώ στο Τελωνείο των Κήπων η κίνηση προς Τουρκία και Βουλγαρία διεξάγεται κανονικά.

Παράλληλα με τους κεντρικούς αποκλεισμούς, οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικές δράσεις σε πολλές περιοχές. Στον κόμβο της Κουλούρας έχει προγραμματιστεί ωριαίος αποκλεισμός με διανομή βαζών κομπόστας ροδάκινου, ως μήνυμα διαμαρτυρίας. Στο μπλόκο του Νησελίου Ημαθίας, το ρεύμα της Εγνατίας προς Βέροια παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, με διέλευση μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ενεργά παραμένουν τα μπλόκα στο Γυψοχώρι Πέλλας, στη Βεγορίτιδα και στο Καϊμακτσαλάν, ενώ αγρότες από Σκύδρα, Αριδαία και Έδεσσα σχεδιάζουν κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας με δίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στην Πιερία, αγρότες από το Αιγίνιο και τον Δήμο Δίου–Ολύμπου πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις σε παλαιές εθνικές οδούς και κόμβους.

Αγρότες:Τι έχουν αποφασίσει για τις γιορτές

1. Να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, αλλά με διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις τους ως έχουν, χωρίς συνολικό άνοιγμα όλων των μπλόκων, όμως θα διευκολύνουν τη διέλευση των πολιτών κατά τις ημέρες των εορτών ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εκδρομέων και εκείνων που επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνήσει ότι οι μπάρες στα διόδια θα ανοίγουν την περίοδο των γιορτών, ώστε η διέλευση να γίνεται ελεύθερα και χωρίς εμπόδια για τους ταξιδιώτες.

2. Το πρόγραμμα για την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα

Από σήμερα Παρασκευή (19/12) μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) οι αγρότες έχουν καθορίσει ένα πρόγραμμα για τις δράσεις τους: