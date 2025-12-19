ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Του έστειλαν εξώδικο οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου που εργαζόταν την προηγούμενη σεζόν

Τον καλούν να αποκαταστήσει δημόσια την τιμή και τη φήμη τους, αποσύροντας κάθε δυσφημιστική αναφορά και επιστρέφοντας τα χρήματα όπως υποστηρίζουν τους οφείλει

The LiFO team
The LiFO team
Γιώργος Μαζωνάκης: Του έστειλαν εξώδικο οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου που εργαζόταν την προηγούμενη σεζόν Facebook Twitter
Φωτ. Γιώργος Μαζωνάκης / NDP
0

Εξώδικο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλαν οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν την περασμένη σεζόν, μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τα άτομα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στη Δίωξη Εκβιαστών αλλά και μέσω του δικηγόρου του, καθώς είχαν «φωτογραφηθεί» ως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από όσα καταγγέλλει ο τραγουδιστής.

Μέσω του εξωδίκου τους, αρνούνται κάθε κατηγορία περί εκβιασμού και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία για συγκεκριμένες εμφανίσεις και συνεργασία και για τη σεζόν 2025-2026.

Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν ακριβές εργασίες στον χώρο και καταβλήθηκαν προκαταβολές, ενώ κάλυψαν και προσωπικά έξοδα του τραγουδιστή.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τήρησε τη συμφωνία, άρχισε επαφές με άλλα μαγαζιά και τελικά διέκοψε τη συνεργασία. Ζητούν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και θεωρούν ότι η καταγγελία περί εκβιασμού έγινε για να αποφευχθεί αυτή η υποχρέωση.

Τέλος, ζητούν από τον τραγουδιστή δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους φήμης, προαναγγέλλοντας περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η υπόθεση πλέον έχει δύο αντικρουόμενες πλευρές, καθώς ο τραγουδιστής μιλά για εκβιασμό, ενώ οι επιχειρηματίες για οικονομική διαφορά.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

«Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί» ανέφερε το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσά τους
THE LIFO TEAM
Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

«Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο» ανέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρουσάκης: Κατάρρευση του αντικυκλώνα για φέτος - Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Ελλάδα / Μαρουσάκης: Κατάρρευση του αντικυκλώνα για φέτος - Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Από αύριο ξεκινάει η «παρέλαση» διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος - Οδεύουμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες προς τα Χριστούγεννα
THE LIFO TEAM
Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

«Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί» ανέφερε το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή εν μέσω της δικαστικής διαμάχης που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσά τους
THE LIFO TEAM
Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Ελλάδα / Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

«Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο» ανέφερε ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή
THE LIFO TEAM
Αγρότες:

Ελλάδα / Αγρότες: Κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς - Τι αποφάσισαν για τις γιορτές

Μετά το τέλος της χθεσινής πανελλαδικής σύσκεψης στις Σέρρες, οι αγρότες της χώρας αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, απαντώντας αρνητικά στην πρόταση της κυβέρνησης για συνάντηση
THE LIFO TEAM
 
 