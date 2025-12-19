Ο Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα.

«Δεν το αποκλείω, όχι», δήλωσε συγκεκριμένα στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε έναν «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν επίσης πρόσφατα ένα πετρελαιοφόρο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Βενεζουέλα.

Στην τηλεφωνική του συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο οι ενέργειες αυτές να οδηγήσουν σε πόλεμο, ο Τραμπ είπε: «Δεν θα το συζητήσω».

Ωστόσο, όταν πιέστηκε περαιτέρω, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πιθανότητα και δήλωσε ότι θα υπάρξουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου. Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ απάντησε: «Εξαρτάται. Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να συνεχίσουν να πλέουν, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας».

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει εάν η απομάκρυνση του Μαδούρο αποτελεί τον τελικό του στόχο. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω», απάντησε ο Τραμπ. «Το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα είναι σημαντική. Στην ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ είπε ότι «δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο· πρόκειται να σταματήσω τους πολέμους».

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι τα πλήγματα αφορούσαν υποτιθέμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «ναρκο-τρομοκρατία».

Με πληροφορίες από NBC News