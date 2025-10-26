Πρίγκιπας Άντριου: Στη Βουλή η αφαίρεση του βασιλικού τίτλου του

Η πίεση προς τον πρίγκιπα Άντριου εντείνεται, καθώς Βρετανοί βουλευτές ζητούν να διεξαχθεί ιστορική συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τη συμπεριφορά του, την πολυτελή του κατοικία στο Royal Lodge και την αφαίρεση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ».

Το ζήτημα έρχεται στο προσκήνιο εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων προς τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να ζητήσει προσωπικά από τον αδελφό του να εγκαταλείψει την έπαυλη, καθώς οι αποκαλύψεις για τη σύνδεση του Άντριου με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν -και όχι μόνο- εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέσων, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να διαθέσει χρόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη συζήτηση της υπόθεσης Άντριου, καθώς η βασιλική οικογένεια επιθυμεί το Κοινοβούλιο να επικεντρωθεί σε «σημαντικότερα ζητήματα».

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θέλουν να συζητηθεί «η συμπεριφορά του Άντριου»

Ωστόσο, το θέμα θα μπορούσε να τεθεί σε μία από τις ημέρες κατά τις οποίες οι υπουργοί δεν ελέγχουν την ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου. Πηγή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών ανέφερε στους Sunday Times ότι το κόμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα από τα επόμενα «Opposition Day debate» -τύπος κοινοβουλευτικής συζήτησης, όπου η αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση καθορίζει την ατζέντα της Βουλής των Κοινοτήτων- προκειμένου οι βουλευτές να συζητήσουν για τη συμπεριφορά του Άντριου.

Πηγή προσκείμενη στον Κάρολο δήλωσε στους Times ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να πει στον αδελφό του πως «πρέπει να φύγει» από την έπαυλη.

Ο Άντριου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις αυτή την εβδομάδα να εγκαταλείψει την κατοικία του, εν μέσω της συνεχιζόμενης στοχοποίησής του για τις σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και της δημοσίευσης των απομνημονευμάτων της γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση, της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ο πρίγκιπας αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

