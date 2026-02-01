BBC: Οι τελευταίες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν σκάβουν ακόμη βαθύτερα το λάκκο για τον πρίγκιπα Άντριου

Τις τελευταίες ώρες, η φήμη του πρίγκιπα Άντριου δέχεται νέα πλήγματα, σύμφωνα με το BBC, καθώς δημοσιοποιήθηκαν εκατοντάδες έγγραφα που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες που δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα, η οποία είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σε ορισμένες εικόνες εμφανίζεται να αγγίζει τη γυναίκα, η οποία παραμένει άγνωστη και πλήρως ντυμένη, στην περιοχή της κοιλιάς, ενώ σε άλλη φωτογραφία κοιτάζει απευθείας τον φακό.

Παρά το γεγονός ότι ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται έντονα οποιαδήποτε ευθύνη, τα πρόσφατα emails αποκαλύπτουν την έντονη παρασκηνιακή πίεση των αμερικανικών Αρχών για να καταθέσει σχετικά με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Here’s Prince Andrew.



With what a Trump supporter thinks is an adult woman in her 20s or 30s. pic.twitter.com/vWA1ATZlUy — Evan (@daviddunn177) January 31, 2026

Στις αρχές του 2020, υπήρξαν πολλαπλά email με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητά να ενημερωθεί πότε ο πρίγκιπας θα εκπληρώσει τη δημόσια δέσμευσή του να συνεργαστεί στις έρευνες. «Παρακαλώ ενημερώστε εάν ο Πρίγκιπας Άντριου θα συμφωνήσει να δώσει συνέντευξη και, αν ναι, πότε θα πραγματοποιηθεί», ανέφερε η ομάδα έρευνας σε email προς τους δικηγόρους του τον Φεβρουάριο του 2020.

Η νομική καθυστέρηση και η πανδημία φάνηκε να επηρέασαν την εξέλιξη, ωστόσο παραμένει πιθανή νέα πίεση από τις ΗΠΑ για περαιτέρω μαρτυρία, όπως ζητούν και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο από πέρυσι.



Τα emails αναδεικνύουν επίσης τον ρόλο του Μπάκιγχαμ, όχι μόνο ως χώρο για ιδιωτικές συναντήσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν, αλλά και ως σύμβολο της ζωής με τα προνόμια που του παρείχε ο τίτλος του. Ωστόσο, το παλάτι φαίνεται να ανακουφίστηκε διακριτικά όταν αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του, πριν οι αποκαλύψεις αυτές προκαλέσουν νέες πιέσεις.

Παράλληλα, τα έγγραφα ρίχνουν φως στη στενή σχέση Άντριου - Έπσταϊν. Επικοινωνούσαν ανήμερα Χριστουγέννων του 2010, ενώ ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε στον Έπσταϊν μηνύματα με φωτογραφίες των θυγατέρων του και του ιδίου. Αν και στην συνέντευξή του στο Newsnight υποστήριξε ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010 για να τερματίσει οριστικά τη φιλία του με τους, τα emails δείχνουν άλλη εικόνα. «Ήταν υπέροχο να περάσω χρόνο με την αμερικανική οικογένειά μου. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ σύντομα», του έγραφε.



Τα δημοσιοποιημένα emails περιλαμβάνουν επίσης ζητήματα σεξ και χρημάτων, τα οποία φαίνεται ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε ως μέσα ελέγχου. Υπάρχουν αναφορές σε επενδυτικές ευκαιρίες στην Κίνα, τον Κόλπο και τη Λιβύη, ενώ ο Άντριου φέρεται να ζήτησε από τον Έπσταϊν να τον φέρει σε επαφή με μια 26χρονη Ρωσίδα.



Τα στοιχεία δείχνουν ακόμα ότι ο Άντριου συνοδευόταν από αστυνομικούς σε ταξίδια για να δει τον Έπσταϊν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το τι ενδεχομένως παρατήρησαν ή άκουσαν. Τα emails αναφέρουν και τη φωτογραφία του Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ενώ η πρώην γραμματέας του είχε προτείνει κείμενο που θα απέκλειε ισχυρισμούς περί σεξουαλικής σχέσης.



Τέλος, η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην Δούκισσα του Γιορκ, εμπλέκεται στα emails, περιγράφοντας τον Έπσταϊν ως «τον αδερφό που πάντα ήθελα» και ζητώντας οικονομική βοήθεια για την κάλυψη χρεών. Οι αναφορές περιλαμβάνουν επιστολές δικηγόρων και βοήθεια από τον Έπσταϊν για 15 χρόνια.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν για άλλη μια φορά ότι τόσο ο Άντριου όσο και η Σάρα Φέργκιουσον βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιας και θεσμικής κριτικής, ενώ παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Με πληροφορίες από BBC

