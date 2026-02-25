«Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι» - Αποβλήθηκε βουλευτής από την ομιλία Τραμπ για το πλακάτ που κρατούσε

Ο βουλευτής Αλ Γκριν, Δημοκρατικός από το Τέξας, αποβλήθηκε από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για «την κατάσταση της Ένωσης» στο Κογκρέσο.

Ο Γκριν εθεάθη να κρατά πλακάτ με το μήνυμα «Black People Aren’t Apes» («Οι μαύροι άνθρωποι δεν είναι πίθηκοι») σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα ο Τραμπ, στο οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα εμφανίζονται ως πίθηκοι.

Καθώς τον συνόδευαν προς την έξοδο λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας, ο Γκριν κουνούσε το πλακάτ προς το μέρος των Ρεπουμπλικάνων. Ο βουλευτής Τρόι Νέιλς, επίσης από το Τέξας, επιχείρησε να του το αποσπάσει.

«Κρίνοντας από την έκφραση του προσώπου του, κατάλαβε το μήνυμα», δήλωσε ο Γκριν αναφερόμενος στον Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την απομάκρυνσή του.

«Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παίρνω θέση όπως αυτή», πρόσθεσε. «Υπάρχουν και άλλοι που έχουν πάρει θέση και έχουν επίσης διασυρθεί. Ο Δρ [Μάρτιν Λούθερ Κινγκ] Κινγκ πήγε φυλακή επειδή πήρε θέση. Η Ρόζα Παρκς πήγε φυλακή επειδή πήρε θέση. Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις θέση».

Ο Γκριν υποστήριξε ακόμη ότι συμφωνούν μαζί του κι άλλοι, αλλά «για κάποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ».

Ποιος είναι ο Αλ Γκριν

Ο ίδιος είχε αποβληθεί και πέρυσι κατά την κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, σηκώνοντας και κουνώντας το μπαστούνι του προς τον Τραμπ στα πρώτα λεπτά της ομιλίας.

«Την πρώτη φορά ήταν αυθόρμητο», δήλωσε ο Γκριν στο NBC News. «Αυτή τη φορά ήταν σκόπιμο. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι θα του μεταφέρω ένα μήνυμα. Γι’ αυτό κάθισα στη θέση που βρισκόμουν, στον διάδρομο, ώστε να μπορέσω να του το δώσω προσωπικά».

Ο Γκριν είναι από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ και υποστηρικτές της παραπομπής του, ήδη από την προηγούμενη θητεία του.

Διεκδικεί την επανεκλογή του σε ιδιαίτερα αμφίρροπη εσωκομματική αναμέτρηση στην 18η εκλογική περιφέρεια του Τέξας, που περιλαμβάνει το Χιούστον. Αντίπαλός του είναι ο βουλευτής Κρίστιαν Μενεφί, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα ειδική εκλογή για να αντικαταστήσει τον Δημοκρατικό βουλευτή Σιλβέστερ Τέρνερ. Η προκριματική εκλογή έχει οριστεί για τις 3 Μαρτίου.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Γκριν έχει αναδείξει την περσινή απομάκρυνσή του, δηλώνοντας: «Όταν σηκώθηκα, δεν ήταν για να τραβήξω την προσοχή. Ήταν επειδή κάποια πράγματα αξίζουν να σηκώνεσαι γι’ αυτά».

Ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τη δημοσίευση του περίπου ενός λεπτού βίντεο, το οποίο εστίαζε σε αβάσιμους ισχυρισμούς περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο τέλος εμφάνιζε τα πρόσωπα των Ομπάμα μονταρισμένα σε σώματα πιθήκων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις - ακόμη και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους - ο Τραμπ κατέβασε το βίντεο και δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι καταδικάζει τα ρατσιστικά του στοιχεία.

Με πληροφορίες από NBC News