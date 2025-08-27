ΔΙΕΘΝΗ
Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το σχέδιο Φαρατζ για μαζικές απελάσεις και έξοδο από τη Σύμβαση της Γενεύης

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ σχεδιάζει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο και αποχώρηση από διεθνείς συνθήκες όπως η ΕΣΔΑ και η Σύμβαση της Γενεύης, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικές αναταράξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Ο Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα του, Reform UK, παρουσίασαν ένα σχέδιο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις: τον «νομικό μηδενισμό», με στόχο τις μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο που φτάνουν στη Βρετανία με μικρές βάρκες.

Η πρόταση του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ προβλέπει την αποχώρηση της χώρας από τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την κατάργηση του Human Rights Act, καθώς και την ακύρωση της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και άλλων διεθνών συμφωνιών κατά των βασανιστηρίων και της εμπορίας ανθρώπων.

Ο Φάρατζ κατηγορεί τις διεθνείς συνθήκες και το νομικό πλαίσιο της χώρας ότι εμποδίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση ώστε να μπορεί να απελαύνει τους αιτούντες άσυλο και να αποθαρρύνει νέες αφίξεις. Το σχέδιο, με τίτλο Operation Restoring Justice, στοχεύει στην απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις.

Η ΕΣΔΑ και η εσωτερική νομοθεσία της Βρετανίας αποτελούν βασικά εμπόδια στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Το Άρθρο 3 απαγορεύει την απέλαση σε χώρες όπου οι αιτούντες άσυλο διατρέχουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή απάνθρωπης μεταχείρισης, ενώ το Άρθρο 8 προστατεύει την οικογενειακή ζωή. Αυτές οι διατάξεις χρησιμοποιούνται συχνά σε δικαστικές υποθέσεις για να αποτραπούν απελάσεις και αποτέλεσαν τη βάση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την πολιτική μεταφοράς αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Νομικοί επισημαίνουν ότι μια κυβέρνηση με επαρκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορούσε να καταργήσει τον Human Rights Act και να αποχωρήσει από την ΕΣΔΑ, όμως προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα ήταν τεράστιες, τόσο πολιτικά όσο και συνταγματικά, καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία, να βάλει σε δοκιμασία τη σχέση της Βρετανίας με την Ιρλανδία και να προκαλέσει εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα αμφισβητούσε και τη θέση της χώρας στο διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες.

Το σχέδιο του Νάιτζελ Φάρατζ αλλάζει ριζικά το νομικό και πολιτικό τοπίο στη Βρετανία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη σταθερότητα των διεθνών σχέσεων. Η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα απαιτούσε μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεις που θα επηρεάσουν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους πολίτες.

Με πληροφορίες από Financial Times

Τραμπ: Δασμοί 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Διεθνή / Δασμοί Τραμπ 50% στις εισαγωγές από την Ινδία – Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος με Ρωσία στο παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ινδία, τιμωρώντας το Νέο Δελχί για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου - Σοκ για την ινδική οικονομία, κίνδυνοι για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone
LIFO NEWSROOM
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Διεθνή / Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Για πρώτη φορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων - Η δήλωση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες
LIFO NEWSROOM
Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Διεθνή / Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
 
 