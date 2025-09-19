Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η τελευταία φορά που ο ισραηλινός στρατός είχε καταλάβει πλήρως το στρατόπεδο προσφύγων Τζενίν ήταν το 2002, σε μια δέκαήμερη μάχη δρόμο-προς-δρόμο με Παλαιστίνιους μαχητές, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 23 Ισραηλινοί στρατιώτες. Το στρατόπεδο, στο κέντρο της Δεύτερης Ιντιφάντα, είχε τότε θεωρηθεί «καρδιά» της παλαιστινιακής αντίστασης.

Ωστόσο, στις πρόσφατες επιχειρήσεις του 2025, η είσοδος των ισραηλινών αρμάτων μάχης στο μικρό αυτό στρατόπεδο αντιμετώπισε σχεδόν μηδενική αντίσταση. Οι αντάρτες του λεγόμενου Τάγματος Τζενίν είχαν εξασθενήσει τόσο από τις διακοπτόμενες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού όσο και από εβδομάδες συγκρούσεων με τις δικές τους δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα, όπως λέει ο Παλαιστίνιος αστυνομικός Rayad Hassan, τραυματίας του 2002 και εκτοπισμένος το 2025: «Τώρα δεν υπάρχει καμία αντίσταση, κανένας μαχητής, τίποτα».

Οι σχεδόν 25.000 κάτοικοι του στρατοπέδου έχουν εκτοπιστεί, ζώντας σε σκηνές, σχολεία και ημιτελείς πολυκατοικίες διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική Όχθη. Εννέα μήνες μετά την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων, ο στρατός φαίνεται να ελέγχει πλήρως μια περιοχή που άλλοτε θεωρούνταν «εργοστάσιο» παλαιστινιακής αντίστασης. Στρατιώτες κυκλοφορούν σε SUV με ανοιχτή οροφή, γελώντας, ενώ οι εκσκαφείς καταστρέφουν τα ερείπια του στρατοπέδου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Όταν ζητήσαμε εξηγήσεις από τον ισραηλινό στρατό για την παραμονή των δυνάμεών του στο Τζενίν, η επίσημη απάντηση ήταν ότι πρόκειται για «στρατηγικές ασφαλείας». Ωστόσο, υψηλόβαθμο στέλεχος της ισραηλινής ακροδεξιάς, βαθιά εμπλεκόμενο στις πολιτικές της Δυτικής Όχθης, παραδέχεται ότι το σχέδιο είναι ευρύτερο. «Μην ρωτάτε για το μέλλον του Τζενίν», μας είπε υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Ρωτήστε τι μέλλει γενέσθαι με το Όσλο».

Το Όσλο είναι συνώνυμο των συμφωνιών της δεκαετίας του 1990 μεταξύ της τελευταίας σημαντικής αριστερής ισραηλινής κυβέρνησης και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Οι συμφωνίες αυτές δημιούργησαν την Παλαιστινιακή Αρχή (PA), η οποία ανέλαβε περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα των κατεχομένων εδαφών. Η ελπίδα ήταν ότι οι θεσμοί του Όσλο θα επέτρεπαν σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών και ομαλή μετάβαση σε παλαιστινιακό κράτος.

Για την ισραηλινή δεξιά, το Όσλο υπήρξε προδοσία, καθώς αμφισβητούσε τις ζιονιστικές και θρησκευτικές αξιώσεις στην «Ιουδαία και Σαμαρεία». Η δολοφονία του πρωθυπουργού Ιτζάκ Ράμπιν το 1995 από εξτρεμιστή Εβραίο ήταν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής έντασης, και η λέξη «Όσλο» έγινε συνθήμα για την ακροδεξιά, που θεωρεί τις συμφωνίες ιστορικό λάθος.

Σήμερα, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich, ηγέτης του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός», χρησιμοποιεί την ισχύ του για να αποδυναμώσει τον Οργανισμό PA και να προετοιμάσει τη μελλοντική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ. Η επιρροή του Smotrich εκτείνεται σε στρατιωτικά θέματα, οικονομική πολιτική και διαχείριση φόρων, επιτρέποντάς του να ελέγχει κρίσιμες υποδομές της παλαιστινιακής οικονομίας.

Στρατηγικά, οι ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη μοιάζουν πιο αποτελεσματικές και καθολικές από τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, χιλιάδες εκτοπιστεί, και οι εγκαταστάσεις της Παλαιστινιακής Αρχής υποβαθμίζονται συστηματικά. Οι τράπεζες έχουν παραλύσει, οι μεταφορές φόρων περιορίζονται αυθαίρετα, και οι δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν να πληρωθούν, προκαλώντας οικονομικό και κοινωνικό χάος.

Στο Τζενίν, καθώς και σε άλλα στρατόπεδα, η ισραηλινή παρουσία έχει διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά τη δεκαετία του ’90, καταργώντας ουσιαστικά την αρχή της Παλαιστινιακής Αρχής. Δημοτικοί υπάλληλοι δηλώνουν ότι πρέπει να ζητούν έγκριση για κάθε μικρή πράξη, ακόμα και για την εγκατάσταση ενός σωλήνα νερού. Στη Ραμάλα, η υπονόμευση του τραπεζικού συστήματος έχει στρατηγικό στόχο: «Αν σκοτώσουν το οικονομικό μας σύστημα, θα στραγγίξουν την οικονομία και θα ρίξουν την κυβέρνηση», λέει ο Yahya Shunnar, διοικητής της Παλαιστινιακής Νομισματικής Αρχής.

Η ακραία στρατηγική του Smotrich περιλαμβάνει επίσης τον πλήρη έλεγχο των φορολογικών εσόδων που συλλέγονται για λογαριασμό της PA, απελευθερώνοντας μόνο τμήμα αυτών για την εξόφληση χρεών ή υπό διεθνή πίεση. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν συσσωρεύσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, δασκάλων και αστυνομικών, ενώ σχολεία έκλεισαν στις 1 Σεπτεμβρίου λόγω απλήρωτου προσωπικού.

Η κατάσταση στα χωριά της Δυτικής Όχθης αντικατοπτρίζει την ίδια στρατηγική: περιορισμοί στην κυκλοφορία, έλεγχος πρόσβασης σε γη, περιφράξεις, και συνεχείς συγκρούσεις με εποικιστές. Στο Sinjil, εκατοντάδες στρέμματα χάθηκαν σε τέσσερα κοντινά εποικιστικά σημεία, και σύντομα όλο το χωριό βρέθηκε «κεκλεισμένο» από τον ισραηλινό στρατό. Ουσιαστικά, όπως λέει ο δήμαρχος, «σύντομα όλη η Παλαιστίνη θα είναι μέσα σε φράχτη, και όλα τα έξω θα είναι Ισραήλ».

Το Τζενίν και οι γύρω περιοχές αντικατοπτρίζουν την κατάρρευση των θεσμών που δημιούργησε το Όσλο, με την Παλαιστινιακή Αρχή να αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση και την ισραηλινή ακροδεξιά να επιδιώκει την πλήρη προσάρτηση και τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης. Η στρατηγική του Smotrich φαίνεται να είναι ακραία, συστηματική και βαθιά αποτελεσματική, αν και προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Με πληροφορίες από Financial Times