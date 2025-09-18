Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών μιλά για «real estate bonanza» στη Γάζα εν μέσω βομβαρδισμών

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπετσάλελ Σμοτριτς, προκάλεσε αντιδράσεις δηλώνοντας ότι η καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να μετατραπεί σε «επενδυτική ευκαιρία ακινήτων», σε τοποθέτησή του σε συνέδριο real estate στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Σμοτριτς είπε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας ως «επιχειρηματικό σχέδιο». «Έχει καταρτιστεί business plan, από τους πιο έμπειρους ανθρώπους, και βρίσκεται στο τραπέζι του προέδρου Τραμπ για το πώς όλο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε real estate bonanza. Δεν αστειεύομαι, συμφέρει», φέρεται να δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «το Ισραήλ πλήρωσε ακριβά για αυτόν τον πόλεμο και θα πρέπει να λάβει μερίδιο από την εμπορική εκμετάλλευση της γης στη Γάζα», ενώ χαρακτήρισε τις καταστροφές που έχουν συντελεστεί ως «πρώτη φάση» στην ανανέωση αστικών περιοχών.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία ειδικών του διεθνούς δικαίου. Ο καθηγητής Άντιλ Χακ του Rutgers University τόνισε ότι «οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμου ελέγχου ή εμπορικής εκμετάλλευσης εδαφών από τα οποία εκδιώκεται ο άμαχος πληθυσμός συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Τα σχόλια του Σμοτριτς έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος, όταν είχε μιλήσει για τη Γάζα ως πιθανή «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο NBC News ότι ο Τραμπ «υποστηρίζει σχέδια ανοικοδόμησης», αλλά προϋπόθεση είναι «ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παράδοση της εξουσίας στη Γάζα».

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν για δεύτερη ημέρα τις επιχειρήσεις στη Γάζα, με τον τοπικό απολογισμό να ξεπερνά τους 100 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα μόνο στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι νεκροί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχουν ξεπεράσει τους 65.000. Η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία και ζητά από τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει κυρώσεις σε κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους.