Λωρίδα της Γάζας: Χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ καθώς ο ισραηλινός στρατός προελαύνει - «Είναι κακός οιωνός»

Ισραηλινά τανκς εντοπίστηκαν σε δύο περιοχές της Πόλης της Γάζας που αποτελούν πύλες προς το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκων σήμερα Πέμπτη, ενώ το διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διακόπηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις επρόκειτο πιθανότατα να κλιμακωθούν άμεσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες βομβαρδίζουν τις περιοχές Σεΐχ Ραντβάν και Τελ αλ-Χάουα, απ’ όπου θα μπορούσαν να προωθηθούν προς τα κεντρικά και δυτικά τμήματα όπου καταφεύγει ο περισσότερος πληθυσμός.

«Η διακοπή των υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφώνου είναι κακός οιωνός. Πάντα ήταν κακό σημάδι ότι κάτι πολύ βίαιο πρόκειται να συμβεί», ανέφερε κάτοικος μιλώντας στο Reuters.

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα ή πυρά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι υπηρεσίες της διακόπηκαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των κύριων διαδρομών του δικτύου».

Στην τελευταία του ανακοίνωση o ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, αποδομώντας αυτό που αποκάλεσε «υποδομή τρομοκρατίας» και «εξουδετερώνοντας τρομοκράτες», ενώ συνεχίζουν να δρουν στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα στο νότιο τμήμα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θέλει να διαλύσει τη Χαμάς στα προπύργιά της και να απελευθερώσει τους τελευταίους ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Γάζα, αλλά η νέα μεγάλη επίθεση του μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τότε που το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 10 Αυγούστου ότι σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο, αλλά ακόμη περισσότεροι παραμένουν, είτε σε κατεστραμμένα σπίτια ανάμεσα στα ερείπια είτε σε πρόχειρους καταυλισμούς με σκηνές.

Γάζα: Πολλοί δεν έχουν τρόπο να φύγουν

Ο Μπασάμ αλ-Κανό ζει με περίπου 30 συγγενείς σε έναν πρόχειρο καταυλισμό από κουρελιασμένες σκηνές στην παραλία, είπε ότι δεν έχουν τρόπο να φύγουν και πουθενά να πάνε.

«Φοβόμαστε, αλλά τι να κάνουμε;» είπε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τον φόβο και τον αδιάκοπο βρόντο των πυραυλικών πληγμάτων από θάλασσα, αέρα και ξηρά.

Ο στρατός έχει ρίξει φυλλάδια προτρέποντας τους κατοίκους να καταφύγουν σε μια καθορισμένη «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότιο τμήμα του θύλακα, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι οι συνθήκες εκεί είναι άθλιες, με ανεπαρκή τρόφιμα, φάρμακα και χώρο και με ακατάλληλο καταφύγιο.

Τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους και ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό και πείνα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε το υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες τουλάχιστον σε 435 άτομα, μεταξύ τους 147 παιδιά, από την αρχή του πολέμου.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς ανέφερε ότι συνολικά 3.542 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Αυγούστου, μία μέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για σχέδια κατάληψης του θύλακα, έως την Τετάρτη.

Είπε ότι το 56% σκοτώθηκε στην Πόλη της Γάζας και στο βόρειο τμήμα του θύλακα και το 44% στις κεντρικές και νότιες περιοχές, κάτι που, όπως υποστήριξε, δείχνει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να αποπληθυσμοποιήσει τον βορρά χωρίς όμως να αφήνει ανέγγιχτο τον νότο.

Το Ισραήλ ρίχνει την ευθύνη στη Χαμάς για τη συνέχιση του πολέμου, λέγοντας ότι η οργάνωση θα μπορούσε να τον τερματίσει τώρα αν παραδινόταν, αφοπλιζόταν και διαλυόταν.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα