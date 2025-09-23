ΔΙΕΘΝΗ
Πώς έγινε η εισβολή drones στη Δανία: «Η πιο σοβαρή επίθεση μέχρι σήμερα» - «Πολλά σενάρια» ερευνά η αστυνομία

Η Δανία αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας

Πώς έγινε η εισβολή drones στη Δανία: «Η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα»
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η εισβολή drones που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει «σημαντική απειλή δολιοφθοράς», όπως ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα οι δανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αντιμετωπίζουμε στη Δανία μια σημαντική απειλή δολιοφθοράς. Ενδεχομένως δεν θα μας επιτεθούν αλλά μας ασκούν πίεση για να δουν πώς αντιδράμε», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο διευθυντής επιχειρήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών (PET) Φλέμινγκ Ντρέγιερ.

Εισβολή drones στη Δανία: «Πολλά σενάρια» ερευνά η αστυνομία

Η αστυνομία ερευνά πολλά σενάρια για την προέλευση των drones, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου να εξαπολύθηκαν από πλοία, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν.

Η δανική αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει ανάρτηση στο X από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Κοπεγχάγης.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή απλώς δεν γνωρίζω», δήλωσε ο Γέσπερσεν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Εισβολή drones στη Δανία: Το «προφίλ» του χειριστή που τα κατηύθυνε

Νωρίτερα, ο αστυνομικός αξιωματούχος Γιάκομπ Χάνσεν, δήλωσε πως στην Κοπεγχάγη, «τα drones εξαφανίσθηκαν και το αεροδρόμιο είναι και πάλι ανοιχτό».

Η αστυνομία της Δανίας δήλωσε επίσης, σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας των οποίων έκλεισε χθες το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κάποιον που θα αποκαλούσαμε ικανό χειριστή», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν σχετικά με τα drones που παρατηρήθηκαν στην Κοπεγχάγη.

«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

