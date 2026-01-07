Νικόλας Φαραντούρης: Δεν παραδίδει την έδρα του - «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου»

Δεν παραδίδει την έδρα του διαμηνύει ο Νικόλας Φαραντούρης, στον απόηχο της διαγραφής του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λίγη ώρα μετά την είδηση της διαγραφής του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε τη δική του απάντηση μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, μέσω ενός βίντεο από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν παραδίδει την έδρα του, καθώς «ανήκει στους συμπολίτες» του.

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη», ανέφερε αρχικά σε βίντεο στην πλατφόρμα Χ.

«Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία», κατέληξε.

Νικόλας Φαραντούρης: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής είχε «εισπράξει» σε χθεσινή επικοινωνία τη δυσαρέσκεια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σχετικά με τοποθετήσεις του για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τα σενάρια συνεργασίας με τον νέο φορέα.

Ωστόσο, οι νέες δηλώσεις του σήμερα δεν έριξαν τους τόνους, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε μαζί του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό. Εάν συμβεί οτιδήποτε, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι εικοτολογίες ούτε η μελλοντολογία ούτε η σπέκουλα, αλλά ούτε και η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω στην καθημερινότητά μου ανέκαθεν είναι στα προβλήματα του τόπου μου», ανέφερε αρχικά.

«Με την κ. Καρυστιανού προφανώς έχουμε συζητήσει, είχαμε και μια εξαιρετική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν θεσμική εκδήλωση σε σχέση με το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα. Από κει και πέρα, ρωτήθηκα εάν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι, πώς θα το αντιλαμβανόμουν εγώ και είπα ότι είναι απόλυτα καλοδεχούμενο» πρόσθεσε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Δεν προεξοφλώ τίποτα, ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα μελλοντικά ή αβέβαια πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα, ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που επεδίωξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Είναι εκτός κομματικού σωλήνα και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ είπα ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».