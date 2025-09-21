Κλιμάκωση στη Βαλτική: Γερμανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Η γερμανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δύο Eurofighter απογειώθηκαν εσπευσμένα την Κυριακή, προκειμένου να αναχαιτίσουν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Luftwaffe, η αποστολή δόθηκε από το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της «δύναμης άμεσης αντίδρασης» (quick reaction alert), καθώς το ρωσικό IL-20M πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Μετά την οπτική ταυτοποίηση, η συνοδεία παραδόθηκε στους Σουηδούς εταίρους και τα γερμανικά μαχητικά επέστρεψαν στη βάση Ρόστοκ-Λάαγε.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την Τρίτη, όπου θα τεθεί επί τάπητος και η σοβαρή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά MiG-31 την Παρασκευή. Τα αεροσκάφη παρέμειναν εντός του εσθονικού FIR για περίπου 12 λεπτά, χωρίς άδεια, γεγονός που το Ταλίν χαρακτήρισε «πρωτοφανή και προκλητική ενέργεια».

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που μίλησαν για «ανεύθυνη» και «επικίνδυνη πρόκληση». Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίκαλ ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της ασφάλειας ενός κράτους-μέλους.

Η Μόσχα διέψευσε τις κατηγορίες, ωστόσο η Εσθονία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στο υπουργείο Εξωτερικών για διάβημα.

Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εντείνονται. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ραντάρ της εντόπισαν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, οδηγώντας σε απογείωση μαχητικών. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Πολωνία ανέφερε ότι κατέρριψε αρκετά ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία, μια ενέργεια που θεωρήθηκε η πρώτη άμεση εμπλοκή δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε αυτό το πλαίσιο.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αποτελούν δοκιμές της Μόσχας απέναντι στα αντανακλαστικά της Δύσης, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στο τέταρτο έτος του. Αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις συνδυάζουν συλλογή πληροφοριών, τεστ αντίδρασης της Συμμαχίας και πολιτικοστρατιωτική πίεση προς τα κράτη-μέλη που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

