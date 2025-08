Ισπανία: Λουόμενοι κυνηγούν και ακινητοποιούν μετανάστες που κατεβαίνουν από βάρκα

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ισπανία όταν λουόμενοι κυνήγησαν και ακινητοποίησαν μετανάστες που κατεβαίνουν από βάρκα σε παραλία.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (3/8) στην παραλία. Η βάρκα προσέγγισε την παραλία Sotillo στο Castell de Ferro της Γρανάδας γύρω στις δύο το μεσημέρι όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα γεμάτη άνδρας να πλησιάζει την ακτή.

Οι λουόμενοι κυνήγησαν και ακινητοποίησαν περίπου 12 μετανάστες καθώς αποβιβάζονταν από μια βάρκα. Ένα βίντεο δείχνει έναν λουόμενο που προσπαθεί να κάνει τάκλιν σε έναν νεαρό άνδρα που τρέχει. Σε άλλα πλάνα, ένας άνδρας με μαγιό ακινητοποιεί έναν μετανάστη ο οποίος παρακαλεί να αφεθεί ελεύθερος.

🇪🇸‼️ Spanish beach-goers had an unwelcome surprise on Sunday as human traffickers dumped 10 illegal Moroccan immigrants on El Sotillo beach in Castell de Ferro.



The boat then took off at high speed to evade the authorities.



Unfortunately for the new arrivals, their landing zone… pic.twitter.com/p0S8YXwP7K