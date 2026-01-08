ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν και οι δύο εμπλεκόμενοι

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής, μεταξύ δύο συμπεθέρων.

Ειδικότερα, ο 61χρονος δράστης πήγε στο σπίτι του συμπέθερού του και τον μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της επίθεσης.

Δικογραφία εις βάρος του δράστη της επίθεσης στη Χαλκιδική

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 52χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Με πληροφορίες από thestival

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Ελλάδα / Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Η Δ.Ο.Ε. κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της, εκφράζοντας την αντίθεσή της τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσο και στην πρακτική της κάλυψης των κενών μέσω υποχρεωτικών υπερωριών
THE LIFO TEAM
 
 