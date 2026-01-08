Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής, μεταξύ δύο συμπεθέρων.
Ειδικότερα, ο 61χρονος δράστης πήγε στο σπίτι του συμπέθερού του και τον μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τραυματίζοντάς τον σοβαρά.
Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της επίθεσης.
Δικογραφία εις βάρος του δράστη της επίθεσης στη Χαλκιδική
Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 52χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.
Με πληροφορίες από thestival