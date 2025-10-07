ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη Γαλλία κατέρρευσε πριν ορκιστεί, δημιουργώντας πολιτική κρίση, αναταράξεις στις αγορές και αβεβαιότητα για πρόωρες εκλογές και τον προϋπολογισμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΚΟΡΝΙ ΜΑΚΡΟΝ Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η Γαλλία βυθίζεται σε νέα πολιτική κρίση μετά την ξαφνική κατάρρευση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, λίγες ημέρες πριν ακόμη ορκιστεί. Η εξέλιξη αυτή έχει κλονίσει τις αγορές και αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Ο Λεκορνί ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο πρόεδρος πέρυσι, με στόχο την αντιμετώπιση της άκρας δεξιάς. Η σύντομη θητεία του υπογραμμίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μακρόν στο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να περάσει έναν προϋπολογισμό που θα περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα.

Η πτώση του Λεκορνί ενισχύει τη Μαρίν Λεπέν και το Rassemblement National, που σύμφωνα με δημοσκοπήσεις παραμένει η προτιμώμενη επιλογή των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Γαλλία: Οι δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης και οι διαφωνίες με τα κόμματα

Ο Λεκορνί απέτυχε να βρει κοινό έδαφος με Σοσιαλιστές και κεντροδεξιά για τον προϋπολογισμό του 2026. Η επιλογή του Μπρουνό Λε Μέαρ ως υπουργού Άμυνας προκάλεσε «πρόβλημα εμπιστοσύνης» με το LR, ενώ η αποχώρηση του Λε Μέαρ οδήγησε τελικά στην κατάρρευση της κυβέρνησης.

Μετά την αποχώρηση, ο Λεκορνί ανέλαβε να συνομιλήσει με τα πολιτικά κόμματα για τη σταθερότητα της χώρας, προκειμένου να ενημερώσει τον Μακρόν για τα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Μακρόν μπορεί να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό είτε από την αριστερά, είτε έναν τεχνοκράτη χωρίς κομματική ταυτότητα. Η χώρα θα μπορούσε επίσης να παραμείνει με υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ μια διάλυση του κοινοβουλίου θα οδηγούσε σε πρόωρες εκλογές εντός 40 ημερών.

Οι εκλογές ενδέχεται να μην λύσουν το πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η Γαλλία διαθέτει σύστημα δύο γύρων ψηφοφορίας. Η κεντροαριστερά παραμένει διαιρεμένη, ενώ το μπλοκ των υποστηρικτών του Μακρόν φαίνεται να χάνει έδαφος, με πιθανή μείωση της εκλογικής τους επιρροής στο 14% στον πρώτο γύρο.

Γαλλία: Προβλήματα με τον προϋπολογισμό και το δημόσιο έλλειμμα

Η καθυστέρηση στην ψήφιση προϋπολογισμού θα δυσχεράνει τη μείωση του ελλείμματος, το οποίο φέτος αναμένεται στο 5,4% του ΑΕΠ. Ο Λεκορνί είχε προτείνει αύξηση φόρων και περικοπές για μείωση στο 4,7% το 2026, προειδοποιώντας ότι χωρίς προϋπολογισμό το έλλειμμα μπορεί να φτάσει το 6%.

Η Γαλλία διαθέτει μηχανισμούς για να αποφευχθεί η αμερικανικού τύπου «shutdown», με προσωρινή παράταση του προϋπολογισμού.

Η πίεση για παραίτηση του Μακρόν αυξάνεται, με ορισμένους πρώην συμμάχους του LR και διαδηλωτές να ζητούν την παραίτησή του. Οι επικριτές θεωρούν ότι η σημερινή κρίση είναι αποτέλεσμα των δικών του πολιτικών επιλογών και ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την επίλυση του αδιεξόδου.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
«Δεν έβγαλαν παρέλαση»: Ποιοι πρωθυπουργοί παραιτήθηκαν πριν κλείσουν τρεις μήνες

Διεθνή / «Δεν έβγαλαν παρέλαση»: Ποιοι πρωθυπουργοί παραιτήθηκαν πριν κλείσουν τρεις μήνες

Από τη Λιζ Τρας και τη Μαγκνταλένα Άντερσον μέχρι τον Πρίγκιπα Χιγκασικούνι και τον Αντ. Ροντρίγκες Σαά — Οι πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες στην ιστορία, που έληξαν πριν καν συμπληρωθούν 91 ημέρες
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Διεθνή / Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη
LIFO NEWSROOM
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Διεθνή / Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
 
 