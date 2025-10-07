Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η Γαλλία βυθίζεται σε νέα πολιτική κρίση μετά την ξαφνική κατάρρευση της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, λίγες ημέρες πριν ακόμη ορκιστεί. Η εξέλιξη αυτή έχει κλονίσει τις αγορές και αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Ο Λεκορνί ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο πρόεδρος πέρυσι, με στόχο την αντιμετώπιση της άκρας δεξιάς. Η σύντομη θητεία του υπογραμμίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μακρόν στο να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να περάσει έναν προϋπολογισμό που θα περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα.

Η πτώση του Λεκορνί ενισχύει τη Μαρίν Λεπέν και το Rassemblement National, που σύμφωνα με δημοσκοπήσεις παραμένει η προτιμώμενη επιλογή των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Γαλλία: Οι δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης και οι διαφωνίες με τα κόμματα

Ο Λεκορνί απέτυχε να βρει κοινό έδαφος με Σοσιαλιστές και κεντροδεξιά για τον προϋπολογισμό του 2026. Η επιλογή του Μπρουνό Λε Μέαρ ως υπουργού Άμυνας προκάλεσε «πρόβλημα εμπιστοσύνης» με το LR, ενώ η αποχώρηση του Λε Μέαρ οδήγησε τελικά στην κατάρρευση της κυβέρνησης.

Μετά την αποχώρηση, ο Λεκορνί ανέλαβε να συνομιλήσει με τα πολιτικά κόμματα για τη σταθερότητα της χώρας, προκειμένου να ενημερώσει τον Μακρόν για τα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Μακρόν μπορεί να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό είτε από την αριστερά, είτε έναν τεχνοκράτη χωρίς κομματική ταυτότητα. Η χώρα θα μπορούσε επίσης να παραμείνει με υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ μια διάλυση του κοινοβουλίου θα οδηγούσε σε πρόωρες εκλογές εντός 40 ημερών.

Οι εκλογές ενδέχεται να μην λύσουν το πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η Γαλλία διαθέτει σύστημα δύο γύρων ψηφοφορίας. Η κεντροαριστερά παραμένει διαιρεμένη, ενώ το μπλοκ των υποστηρικτών του Μακρόν φαίνεται να χάνει έδαφος, με πιθανή μείωση της εκλογικής τους επιρροής στο 14% στον πρώτο γύρο.

Γαλλία: Προβλήματα με τον προϋπολογισμό και το δημόσιο έλλειμμα

Η καθυστέρηση στην ψήφιση προϋπολογισμού θα δυσχεράνει τη μείωση του ελλείμματος, το οποίο φέτος αναμένεται στο 5,4% του ΑΕΠ. Ο Λεκορνί είχε προτείνει αύξηση φόρων και περικοπές για μείωση στο 4,7% το 2026, προειδοποιώντας ότι χωρίς προϋπολογισμό το έλλειμμα μπορεί να φτάσει το 6%.

Η Γαλλία διαθέτει μηχανισμούς για να αποφευχθεί η αμερικανικού τύπου «shutdown», με προσωρινή παράταση του προϋπολογισμού.

Η πίεση για παραίτηση του Μακρόν αυξάνεται, με ορισμένους πρώην συμμάχους του LR και διαδηλωτές να ζητούν την παραίτησή του. Οι επικριτές θεωρούν ότι η σημερινή κρίση είναι αποτέλεσμα των δικών του πολιτικών επιλογών και ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την επίλυση του αδιεξόδου.

Με πληροφορίες από Financial Times