Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα
Φωτ. αρχείου / Getty Images
0

Η Γαλλία αντιμετωπίζει νέα πολιτική αναταραχή μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μόλις 26 ημέρες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αποδέχθηκε αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εργαστεί πάνω σε ένα «σχέδιο σταθερότητας για τη χώρα», μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Αυτή η απρόσμενη εξέλιξη, κορύφωσε μια ημέρα γεμάτη πολιτικές αναταράξεις, καθώς ο δείκτης του χρηματιστηρίου του Παρισιού σημείωσε απότομη πτώση λόγω ανησυχιών για την ικανότητα των πολιτικών κομμάτων να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Η αιφνίδια παραίτηση του το πρωί της Δευτέρας, καθιστά τον Σεμπαστιάν Λεκορνί τον τρίτο πρωθυπουργό που αποχωρεί από τη θέση σε λιγότερο από έναν χρόνο, μόλις μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Η σύνθεση της κυβέρνησής του είχε ήδη επικριθεί σφοδρά από όλα τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης, τα οποία απειλούσαν να την καταψηφίσουν. Ιδιαίτερη αντίδραση μάλιστα, προκάλεσε ο διορισμός του πρώην υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ στη θέση του υπουργού Άμυνας, γεγονός που θεωρήθηκε απαράδεκτο από πολλές πολιτικές παρατάξεις.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Λε Μερ ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του από την κυβέρνηση στην προσπάθεια να βοηθήσει στον τερματισμό της κρίσης. Λίγο αργότερα, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι δόθηκε στον Λεκορνί προθεσμία 48 ωρών, για να διερευνήσει εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη Γαλλία.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε διοριστεί τον Σεπτέμβριο, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, όταν οι βουλευτές αρνήθηκαν να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του. Ο ίδιος ο Μπαϊρού είχε τοποθετηθεί πρωθυπουργός μετά την αποπομπή του Μισέλ Μπαρνιέ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η πολιτική σκηνή στη Γαλλία είναι εξαιρετικά ασταθής από τον Ιούλιο του 2024, όταν ο πρόεδρος Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει πλειοψηφία, μετά από βαριά ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, βαθιά διχασμένο μεταξύ ιδεολογικά αντίθετων παρατάξεων, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν.

Οι τρεις επιλογές του Μακρόν για το μέλλον της Γαλλίας

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αν ο Λεκορνί δεν καταφέρει να πετύχει συμφωνία έως την Τετάρτη, ο πρόεδρος είναι έτοιμος να «αναλάβει την ευθύνη».

Πολλά κόμματα ζητούν πλέον νέες εκλογές, ενώ μερικά φτάνουν στο σημείο να απαιτούν την παραίτηση του ίδιου του Μακρόν, ο οποίος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί πριν το τέλος της θητείας του το 2027. Η τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσει η χώρα ανήκει πλέον στον Μακρόν, ο οποίος, όπως σημειώνουν τα γαλλικά μέσα, αναρωτιέται μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική φαρσοκωμωδία.

Εάν ο Λεκορνί αποτύχει να εξασφαλίσει «σταθερότητα» έως την Τετάρτη, ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές:

  • Να διορίσει νέο πρωθυπουργό.
  • Να διαλύσει ξανά την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει νέες εκλογές.
  • Να παραιτηθεί ο ίδιος.

Ωστόσο, η παραίτησή του θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο, ενώ ο διορισμός νέου πρωθυπουργού είναι η πιο φυσική κίνηση. Μια πιθανή λύση θα ήταν ο διορισμός Σοσιαλιστή πρωθυπουργού, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στην αριστερά να κυβερνήσει, αλλά κάτι τέτοιο θα κατέρρεε γρήγορα λόγω της πολιτικής αστάθειας.

Άρα, η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι οι νέες εκλογές.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

