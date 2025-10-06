«Δεν έβγαλαν παρέλαση»: Ποιοι πρωθυπουργοί παραιτήθηκαν πριν κλείσουν τρεις μήνες

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, 12 ώρες αφ' ότου ανακοίνωσε την κυβέρνησή του.

Η παραίτησή του ήρθε έπειτα από ρήξη με τους δεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι απέσυραν την υποστήριξή τους, προκαλώντας την κατάρρευση της κυβέρνησης μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον σχηματισμό της. Η εξέλιξη αυτή, όπως σχολιάζουν τα γαλλικά ΜΜΕ, επιβεβαιώνει τη βαθιά κρίση συναίνεσης που επικρατεί στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και καθιστά τον Μακρόν «πρόεδρο χωρίς πλειοψηφία».

Ωστόσο, η περίπτωση του Λεκορνί δεν είναι μοναδική. Η ευρωπαϊκή ιστορία βρίθει από παρόμοια πολιτικά φιάσκα, με ηγέτες που βρέθηκαν στην κορυφή της εξουσίας μόνο για λίγες ημέρες ή εβδομάδες, προτού παρασυρθούν από πολιτικές συγκρούσεις, εσωκομματικές πιέσεις ή κρίσεις εμπιστοσύνης.

Οι 10+1 πιο βραχύβιοι πρωθυπουργοί στην Ευρώπη

Σεμπαστιέν Λεκορνί (Γαλλία) — 09/09/2025–06/10/2025 (~27 ημέρες) Λιζ Τρας (Ηνωμένο Βασίλειο) — 06/09/2022–20/10/2022 (44 ημέρες έως την ανακοίνωση παραίτησης) Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Αυστρία) — 11/10/2021–06/12/2021 (~56 ημέρες) Ανέλι Γιαατενμάκι (Φινλανδία) — 17/04/2003–18/06/2003 (63 ημέρες έως την παραίτηση) Τομάζο Τιτόνι (Ιταλία) — 12/03/1905–28/03/1905 (16 ημέρες) Ζαν Ντιβιοσάρ (Βέλγιο) — 08/06/1950–16/08/1950 (69 ημέρες) Αντελίνο ντα Πάλμα Κάρλος (Πορτογαλία) — 16/05/1974–18/07/1974 (63 ημέρες) Αλφρέδο Νόμπρε ντα Κόστα (Πορτογαλία) — 29/08/1978–22/11/1978 (86 ημέρες) Αντόνιο Γκινεστάλ Μασάδο (Πορτογαλία) — 15/11/1923–17/12/1923 (33 ημέρες) Χοσέ Ράμος Πρέτο (Πορτογαλία) — 06/06/1920–26/06/1920 (20 ημέρες)

Και, φυσικά, στην κορυφή όλων — έστω και με διαφορετικά κριτήρια — βρίσκεται η Μαγκνταλένα Άντερσον της Σουηδίας, η οποία παραιτήθηκε μόλις επτά ώρες μετά τον διορισμό της το 2021, λόγω της αποχώρησης κυβερνητικού εταίρου.

Οι πιο σύντομες θητείες πρωθυπουργών εκτός Ευρώπης

Η πολιτική αστάθεια δεν γνωρίζει σύνορα. Από το Μεξικό έως την Ιαπωνία, δεκάδες ηγέτες ανέλαβαν καθήκοντα μόνο για να τα εγκαταλείψουν σχεδόν αμέσως:

Πέδρο Λασκουραΐν (Μεξικό) – 19/02/1913 (περίπου 45 λεπτά θητεία!)

Μανουέλ Μερίνο (Περού) – 10/11/2020–15/11/2020 (5 ημέρες)

Αδόλφο Ροδρίγκεζ Σαά (Αργεντινή) – 23/12/2001–30/12/2001 (7 ημέρες)

Ατάλ Μπιχάρι Βατζπαγί (Ινδία) – 16/05/1996–28/05/1996 (13 ημέρες)

Τσαράν Σινγκ (Ινδία) – 28/07/1979–20/08/1979 (23 ημέρες)

Πρίγκιπας Ναρουχίκο Χιγκασικούνι (Ιαπωνία) – 17/08/1945–09/10/1945 (54 ημέρες)

Σουτσίντα Κραπραγιούν (Ταϊλάνδη) – 07/04/1992–24/05/1992 (48 ημέρες)

Τσόντρι Σουτζάτ Χουσεΐν (Πακιστάν) – 30/06/2004–28/08/2004 (59 ημέρες)

Τσουτόμου Χάτα (Ιαπωνία) – 28/04/1994–25/06/1994 (~60 ημέρες)

Σόσουκε Ουνο (Ιαπωνία) – 03/06/1989–10/08/1989 (68 ημέρες)

Η ιστορία δείχνει ότι η πολιτική είναι συχνά πιο εύθραυστη απ’ όσο φαίνεται. Από τα κοινοβούλια της Ευρώπης έως τις προεδρίες της Λατινικής Αμερικής, η διάρκεια της εξουσίας δεν είναι πάντα συνώνυμη με την επιρροή. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ίσως να γράφτηκε στην ιστορία ως ο πιο «σύντομος» πρωθυπουργός της Γαλλίας, όμως η παραίτησή του υπενθυμίζει ένα διαχρονικό μάθημα:στην πολιτική, η σταθερότητα παραμένει η πιο σπάνια μορφή δύναμης.