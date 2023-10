Πόλεμος στο Ισραήλ: Πληροφορίες για επίθεση στα βόρεια από τον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν λάβει πληροφορίες για ύποπτες «εισβολές» από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο, ενώ μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

Την ίδια ώρα ήχησαν σειρήνες σε πολλές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται επίσης τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Kan, που αναφέρει πως έπεσαν βλήματα στο βόρειο Ισραήλ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και drones- με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για ανεμόπτερα - μπήκαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Οι IDF διέταξαν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο μέχρι νεωτέρας.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.