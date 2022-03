Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάρτι-έκπληξη σε 7χρονη σε καταυλισμό της Ρουμανίας - Με τούρτα, δώρα και τραγούδι

Το γύρο του Διαδικτύου κάνουν οι συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε καταυλισμό προσφύγων στη Ρουμανία, με το πάρτι - έκπληξη που διοργανώθηκε για μία 7χρονη, η οποία εγκατέλειψε με την οικογένειά της την Ουκρανία, εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Το πάρτι διοργανώθηκε από τους εθελοντές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του καταυλισμού.

Όταν η Arina βγήκε από τη σκηνή της οικογένειάς της, την υποδέχτηκαν μπαλόνια και πάνω από 12 άτομα που της τραγούδησαν το «Happy Birthday».

Φυσικά, από το πάρτι δεν έλειπε η τούρτα που έφτιαξε η μητέρα της με τη βοήθεια εθελοντών, ενώ η μικρή έλαβε δώρα, μεταξύ των οποίων ένα ροζ καπέλο.

Workers and authorities at a refugee camp in Siret, Romania — where many Ukrainians have fled to — sing “Happy Birthday" to a 7-year-old girl. https://t.co/zOcPSGiw04 pic.twitter.com/URtoiqy6FI