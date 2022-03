Πόλεμος στην Ουκρανία: Παιδιά και άμαχοι στους νεκρούς από τον βομβαρδισμό της πόλης Σούμι

Παιδιά και άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας.

Το πρωί της Τρίτης ξεκίνησε επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από το Σούμι- όπως και άλλες πόλεις της Ουκρανίας- με τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων». Όμως, χθες ήταν μία ακόμη δραματική ημέρα στο Σούμι, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Από τις αεροπορικές επιδρομές των Ρώσων στην πόλη που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες», κατήγγειλε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, που επεσήμανε ότι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις στρατιώτες.

Η μάχη ήταν «άνιση», τόνισε σε ανάρτηση στα social media. «Εχθρικά αεροπλάνα έριξαν βόμβες στην πόλη. Καταστράφηκαν σπίτια. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά», έγραψε ακόμη. «Ο ρωσικός στρατός σκοτώνει, καταστρέφει, ρίχνει βόμβες σε αμάχους. Παιδιά σκοτώνονται», κατήγγειλε ακόμη μεταξύ άλλων.

Στο μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από το Σούμι με προορισμό την Πολτάβα. Ανάλογοι «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» έχουν ανοίξει επίσης για την εκκένωση πολιτών από την περιοχή του Κιέβου, το Χάρκοβο, το Τσέρνιχιβ και τη Μαριούπολη.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τη Ρωσία να τηρήσει την κατάπαυση πυρός κατά την εκκένωση του Σούμι, να απόσχει από ενέργειες που θα θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όμως, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ, προειδοποίησε ότι- ενώ είναι σε εξέλιξη η πρώτη φάση εκκένωσης- οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να «διαταράξουν» τους «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» και να αναγκάσουν τους πολίτες να πάνε προς άλλη κατεύθυνση.