Ουκρανία: Ξεκίνησε η απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούν οι Ρώσοι

Ξεκίνησε, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από πόλεις που πολιορκούν οι ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα.

Στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως και στο Ιρπίν, που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, ξεκίνησε η απομάκρυνση αμάχων. Ο Ολεξέι Κουλέμπα, κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, δήλωσε ότι μέχρι τις 09:30 το πρωί είχαν απομακρυνθεί περισσότεροι από 150 άνθρωποι.

Προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων για τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων», προκειμένου να επιτραπεί σε αμάχους να φύγουν από κάποιες από τις πόλεις που σφυροκοπούν οι ρωσικές δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες κατέρρευσαν ανάλογες προσπάθειες, καθώς δεν τηρήθηκε η προσωρινή εκεχειρία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιουργήθηκαν «ανθρωπιστικοί διάδρομοι» προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν πολίτες από το Κίεβο, τη Σούμι, το Χάρκοβο, το Τσέρνιχιβ και τη Μαριούπολη. Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να εφαρμόζουν την κατάπαυση πυρός από τις 09:00, σύμφωμα νε το Interfax.

Σε ό,τι αφορά στην πόλη Σούμι, όπου χθες συνεχίστηκαν οι αεροπορικές επιθέσεις με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά- ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει περιπου στις 10:00 η πρώτη αυτοκινητοπομπή. Οι κάτοικοι θα ακολουθήσουν το κονβόι με δικά τους αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5