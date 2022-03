Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης στην περιοχή του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών, Anton Gerashchenko.

«Οι κατακτητές επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης στο Λουγκάνσκ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η αρμόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης ανέφερε επίσης στο Telegram ότι στις 11:30 τοπική ώρα μετά τον βομβαρδισμό του Λουγκάνσκ, ότι φλεγόταν το κτίριο του Horodok στη λεωφόρο Peremohy 142.

«Υπήρξε επίσης και απευθείας χτύπημα στην ζυθοποιία του Λουγκάνσκ, όπου και ξέσπασε πυρκαγιά. Διεξάγονται περαιτέρω έρευνες», είπε ο Gerashchenko.

Μετά από αυτόν τον βομβαρδισμό άρχισαν να έρχονται πληροφορίες για το χτύπημα με οβίδες στην πόλη Severodonetsk και συγκεκριμένα σε ένα νηπιαγωγείο και έναν έναν αγωγό αερίου.

